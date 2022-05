Milagro Sala criticó al Gobierno: “Estamos podridos de mantener a los ricos”

“¿Sabés quiénes se fugan? Los delincuentes”. Con esa reflexión, la dirigente de Tupac Amaru, Milagro Sala aseguró que no tiene “nada que esconder” y rechazó que en libertad fuera a fugarse del país. “Yo no robé nada, yo viví como siempre he vivido”, apuntó hoy. Además, dijo que su postrura frente al gobierno de Alberto Fernández es una “crítica constructiva” y manifestó su hartazgo por “mantener a los ricos”.

En una entrevista radial, Sala volvió a cuestionar su detención, apuntó contra “los ricos”, y señaló a la clase política por no ocuparse de su liberación. “Siempre hay un motivo para postergarnos a los presos políticos”, advirtió.

Sala contó que fue sometida recientemente a una cirugía de rodilla. Al compartir su experiencia y el dolor que significa el proceso post-operatorio, la dirigente sostuvo: “Hay otra cosa que duele más, la crueldad que te hacen pasar estos tipos”.

“Eso duele mucho y entristece, porque te ponés a pensar: hicimos esto, hicimos lo otro…”, siguió, y ejemplificó con obras realizadas por su movimiento. “Nosotros organizamos el barrio y eso nadie lo suma. Construimos más de 8 mil viviendas”, subrayó, en diálogo con Radio 10.

Al ser consultada por qué motiva a la policía a “no hacer nada por su liberación”, Sala señaló: “Lamentablemente, algunos están más preocupados por las candidaturas o por las internas”.

Así, Sala lamentó lo que consideró excusas que han extendido su tiempo reclusa. “Primero era por el Covid-19, después por la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y antes de eso la discusión era si éramos presos políticos o con detención arbitraria”, enumeró.

Y continuó: “Siempre decimos que a nosotros la política nos metió presos y la política nos tiene que liberar como sea”.

Sala también reprochó algunas decisiones económicas del Gobierno, aunque aseguró que “no tira contra Alberto [Fernández]”. “Puedo ser crítica constructiva”, dijo, y siguió: “Estamos podridos de mantener a los ricos, porque a los pobres les piden mil papeles por un papel. Pero en la época de la pandemia, a los que mejor les fue es a los ricos. Al campo fue al que mejor le fue”.

“Todo el mundo que trabaja tiene derecho a tener cosas, eso no lo critico. Lo que critico es que la redistribución de la riqueza no está siendo para los que menos tienen”, enfatizó.

Condena firme

El febrero pasado, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que se debe dejar firme la condena a 13 años de prisión que pesa sobre Milagro Sala por ser la jefa de una asociación ilícita, y los delitos de fraude y extorsión, al tiempo que se pronunció por rechazar un pedido para que salga en libertad. Tras la opinión del Procurador, ahora la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia.

Casal consideró que se deben rechazar los recursos de queja que presentó Milagro Sala contra la condena dictada en el caso conocido como “Pibes Villeros” en el cual la dirigente social recibió la pena de 13 años de prisión en enero del 2019. El Tribunal Oral en los Criminal 3 de Jujuy impuso en 2019 la condena por el delito de asociación ilícita en su carácter de jefa.

En el juicio de los “Pibes Villeros”, además de Sala, se investigó a 29 acusados, entre ellos exfuncionarios provinciales y cooperativistas, por defraudación al Estado para la construcción de viviendas sociales. Raúl Noro, esposo de la dirigente social, fue absuelto “por el beneficio de la duda”.

Sala, detenida en 2016, está cumpliendo arresto domiciliario. El año pasado presentó un recurso de habeas corpus para reclamar su libertad, que transitó todas las instancias hasta llegar en diciembre a la Corte.