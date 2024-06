Milei contó por qué “eyectó” a Posse del Gobierno y cargó contra los “liberales egipcios” que cuestionan su política económica

Escuchar

MADRID.- El presidente Javier Milei recibió este viernes el premio que otorga el Instituto Juan de Mariana, en el cierre de la “cena de la libertad” organizada en el Casino de Madrid. Allí arremetió contra los “liberales egipcios” que critican sus decisiones económicas, atacó a la prensa que -según dijo- “habla pestes” de él, reveló que Nicolás Posse “salió eyectado del gobierno porque no cumplió con los objetivos”, y cargó contra dirigentes opositores como Axel Kicillof, a quien apodó como “el soviético”.

En su discurso de agradecimiento del premio, Milei contrastó a Kicillof con el jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, con quien dijo tener “una excelente relación”. Los mencionó para explicar el stock de deuda del Estado y los desafíos que tiene para adelante para ordenar el sistema financiero. Prometió un sistema de “libre competencia de monedas” , una vez que se pueda unificar el tipo de cambio. Insistió en que va a reformar la ley para que sea delito de lesa humanidad emitir moneda desde el Banco Central.

Ante un auditorio afín, el Presidente acusó a la política de ponerle palos en la rueda y de tomar medidas -como la aprobación del proyecto para reformar la fórmula de actualización jubilatoria- que hicieron subir el Riesgo País. “Pero no voy a cambiar. Me van a tener que matar para que haya déficit fiscal. De la Casa Rosada me van a tener que sacar” , enfatizó, entre aplausos, en el salón principal del Casino de Madrid.

Además, Milei también fue muy elogioso con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Hoy en la Argentina la calle dejó de ser de los violentos. El que hace disturbios va preso”, afirmó, en relación a las marchas convocadas contra el Gobierno y el protocolo que aplica su exrival electoral.

Por primera vez, en tanto, explicó por qué echó a Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete. Lo hizo mientras defendía a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “Es amiga mía y es honesta, pero no se queda porque sea amiga, como dicen algunos. El jefe de Gabinete que fue eyectado también era amigo mío, durante 18 años. No cumplió sus objetivos y pista. ¡Afuera! ”.

El rumbo económico

En otra férrea defensa de su política económica, Milei reconoció el golpe de la recesión pero dijo que evitó 10 puntos adicionales de caída del PBI. “Sabíamos que iba a ser duro, pero teníamos que tomar este camino”. Defendió su programa en materia social: “El país no estalló. Sé que los programas contra la pobreza genera más pobreza. Pero nosotros decidimos cambiar de paradigma. No le damos el pescado a la gente, sino enseñarle a pescar y si puede que tenga su propia empresa de pesca” .

Los dardos contra los liberales continuaron en el discurso de Milei. “Hay liberales que están vendidos y cobran por mentir”, acusó durante la cena del Instituto Juan de Mariana. Se quejó de los economistas que cuestionan la calidad de sus medidas, a los que llamó “sommeliers del ajuste” y “pifiadores seriales”. Después atacó al gobierno de Alberto Fernández, sin nombrarlo. Dijo que le dejaron una herencia explosiva: “Querían que fuéramos libertarados” .

Un episodio de la campaña electoral despertó suspicacias entre los presentes en la cena de premiación de Milei. “Fue la campaña más sucia de la historia. Ustedes querían ver un video mío en cualquier parte del mundo y les aparecía que yo estaba haciendo alguna atrocidad. Estas cosas eran levantadas por personas aún sabiendo que eran mentiras”, dijo. Y continuó: “Una de esas mentiras que tomó una persona, ligada al liberalismo, por poco mata a nuestro candidato a ministro de Educación. Que tenía problemas cardíacos y casi lo manda... Por algo que filtró uno de los nuestros”. No explicó a quién se refería ni cuál fue la filtración.

Milei cuestionó en su discurso ante el Instituto Juan de Mariana a quienes lo cuestionan desde la pureza del liberalismo. “Uno no va zigzagueando porque es imbécil. Uno se encuentra pozos y va esquivando. Los oponentes políticos también disparan”, dijo. “Además, como cortamos la pauta, los medios de comunicación se dedican todo el tiempo a hablar pestes de nosotros. Y aparecen los liberales egipcios: por un lado defienden la libertad y por otro venden la patente de corso al mejor postor. Uno tiene que lidiar con las mentiras y demás”.

“Mienten los burros que dicen que subimos impuestos” , insistió Milei durante su discurso. Reiteró el anuncio de que piensa bajar de 17,5% a 7,5% el Impuesto PAIS una vez que esté vigente la Ley Bases, que debe tratar en revisión la Cámara de Diputados.

Para Milei, la Argentina podría aspirar a ser como Alemania de acá a 35 años. “A mí parecerme a la libertad económica de Alemania...no me gusta” , dijo y ponderó el modelo de Irlanda: “Era el país con mayor libertad económica. Nosotros vamos a ser libres como Irlanda, vamos a ser el país más libre del mundo y el más próspero del mundo”. Es curiosa la declaración, que no amplió, porque se da horas antes de partir hacia Hamburgo, donde recibirá otro premio, y a Berlín, donde se encontrará con el canciller socialdemócrata, Olaf Sholz.

Sobre el final de su discurso, Milei contó parte de sus diálogos con el empresario Elon Musk. Explicó que al fundador de Tesla le preocupa la baja de la tasa de natalidad, que él ligó a la liberación del aborto. “En un momento me dice: ‘Hay que trabajar para terminar con ese lavado de cerebro’. Hay algunos imbéciles que me dicen conservador por estar en contra del aborto. No, soy liberal de verdad porque estoy en contra de los asesinos”, relató. Y siguió: “Musk me dice: ‘Hay que empezar a traer hijos al mundo’. Yo le dije que tengo 5, pero me respondió: ‘Sí, pero los de cuatro patas no cuentan’”.

