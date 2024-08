Milei compartió por primera vez en redes sociales una foto junto a Yuyito González como su “novia”

Escuchar

Desde Presidencia ya habían dejado trascender que Javier Milei iba a ir a Rosario con su hermana Karina y su vocero Manuel Adorni, pero llamó la atención el viernes por la noche cuando desembarcó junto a la comitiva la exvedette Yuyito González, que fue presentada oficialmente como “novia” del jefe de Estado.

En una obra que fueron a ver al ex Centro Cultural Kirchner (CCK) también este mes, los dos se habían dado un beso en la boca. Después González, que ahora conduce un programa en Ciudad Magazine, contó en su ciclo que con el Presidente ya estaban en pareja.

El primer beso público entre Yuyito González y Javier Milei Captura

Todavía Milei, por su parte, no había hablado. Pero el viernes por la noche, después de que llegaran juntos en medio de un imponente operativo de seguridad a la Bolsa, que está en el centro rosarino, el líder libertario habló por primera vez de la exvedette como su novia. Fue en una publicación en Instagram que realizó, posterior al evento al que arribó tarde, cuando ya estaba empezado.

“Previa de mi conferencia en la Bolsa de Comercio de Rosario junto a mi novia Yuyito González , la diputada nacional por Santa Fe Romina Diez y el maravilloso vocero presidencial Manuel Adorni. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió el mandatario. En la selfie que tomó el portavoz no estuvo Karina Milei, que sí viajó a la ciudad de la Bandera.

Luego, el posteo del Presidente fue compartido por Yuyito. “Salida de viernes con mi novio” , escribió. Y le sumó un tema: Love is in the air, de John Paul Young.

La flamante pareja tuvo su momento el viernes en la noche en pleno acto. Fue cuando Milei aprovechó un tramo de su extenso discurso para girar una serie de dardos a su antecesor Alberto Fernández, luego de los videos que se filtraron en el Sillón de Rivadavia junto a la panelista Tamara Pettinato, en plena gestión del entonces Frente de Todos.

⭕ #AHORA - Así fue el ingreso de Javier Milei al edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario a las 19:45.



El presidente participa del acto central por los 140 años de la entidad que se desarrolla desde las 18.30 en el edificio de Paraguay y Córdoba.https://t.co/DG2HtGQbOE pic.twitter.com/mtWHK9rl4N — Rosario3.com (@Rosariotres) August 23, 2024

Primero, el mandatario aseguró que va a ser reelecto tras estos cuatro años de administración aunque aclaró que no pensaba “eternizarse” en el poder. “Por suerte el Sillón de Rivadavia mucho no lo uso”, deslizó, a la vez que acotó que a él no se le pegaban “costumbres raras” y que es paleolibertario, es decir, una especie de liberal y conservador.

Entonces, acotó: “Y además soy muy afortunado”. Fue un guiño a González, que lo miraba desde la primera hilera de sillas junto a la plana mayor del gobierno nacional, y los políticos y empresarios más importantes de Santa Fe y Rosario.

Desde la campaña y en el primer tramo de su Presidencia, Milei tuvo una corta relación con la imitadora Fátima Florez, quien estuvo presente en la asunción. Otra de sus novias conocidas, cuando solo oficiaba como economista mediático, fue la cantante Daniela.

