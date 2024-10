Milei dijo que la universidad “pública y no arancelada” no está en discusión e insistió: “El que está sucio no quiere ser auditado”

Escuchar

Luego de vetar la ley de financiamiento universitario y de conseguir el blindaje del Congreso a su DNU, el presidente Javier Milei aseguró este martes por la mañana que “está fuera de discusión” que la universidad siga siendo pública y no arancelada . Insistió, entonces, con que la única intención de su gobierno es auditar y volvió a denunciar que están “sucios” aquellos que se niegan.

“Acá no está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que sea no arancelada. Gratuita no es, es no arancelada. Alguien la está pagando, la pagan los que no van. El que va [a la universidad] es beneficiario neto, el que no va es un pagador neto. No es que es gratis. Pero no está en discusión ni la universidad pública, ni que sea no arancelada”, dijo Milei en LN+.

Comentó, entonces, basándose en unos planteos del libro Los fundamentos de la libertad, de Friedrich Hayek, que la sociedad pretende tener “un seguro de Educación” y que por eso el Estado lo proveerá. “La sociedad decidió ese seguro, lo tiene. El Estado ofrece distintas formas de financiarlo, lo pude discutir. Pero no está en discusión la universidad pública, ni tampoco que es no arancelada. No se toca”, insistió.

No obstante, indicó que “los que están haciendo revuelo”, en relación con las protestas por su decisión de vetar la ley de financiamiento, “están a favor de determinados delincuentes de la política y del robo”. Sin cesar en su postura, el Presidente volvió sobre la idea de que su administración quiere auditar los fondos porque son “pagados por todos los argentinos”. En las últimas horas se intensificaron las medidas de fuerza en distintas facultades. En algunas hay tomas e incluso se registraron incidentes violentos, como en la Universidad de Quilmes el lunes por la noche.

Javier Milei junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene a las universidades bajo su órbita, y a Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias

“No se pagan los impuestos voluntariamente, sino a punta de pistola. ¿Por qué entonces tanto problema porque las queremos auditar? ¿Quién no quiere ser auditado? El que está sucio ”, sentenció y siguió: “Este revuelo es tomar una causa noble, como la universidad, y ocultar los curros de los delincuentes”.

Convencido de que el que no quiere ser auditado “es porque es un chorro”, el líder libertario dijo que los partidos políticos “utilizan las universidades para financiar la mugre inmunda” y que por ese motivo se oponen a entrar en revisión. “Parte de los alumnos son militantes políticos y habría que ver las cosas que hacen los profesores en las aulas, un tema que también es complicado pero no es parte de esta discusión”, manifestó el mandatario.

Toma de la Universidad Nacional de las Artes Dramáticas Tadeo Borubon

En tanto, admitió que el Presupuesto que mandó al Congreso para el año 2025 no cumple con los pedidos de los docentes, pero se mostró desinteresado con que diputados y senadores “cambien la composición” de lo asignado en el proyecto, con una condición: que se mantenga el déficit cero. “Yo ni me meto en eso, que determinen la composición del gasto que quieran”, dijo y acotó: “Tienen el Presupuesto, vean como quieren reasignar, pero hay una restricción que es el déficit cero; con el resto hagan lo que se les da la gana. Pero no voy a subir impuestos ni tomar deuda nueva”, indicó.

Además, Milei dijo que lo tiene sin cuidado que el Presupuesto para el año próximo no consiga consensos y por lo tanto no sea aprobado. “Gobernaré con el de 2023, es un problema del Congreso si no lo quiere aprobar”, marcó, pese a que ya este año gobernó con un extendido del año pasado y mientras algunas voces de la Casa Rosada admiten que sin Presupuesto lograrían mayor discrecionalidad en el movimiento de las partidas.

Consignó en eso el mandatario que ve en el Congreso “gente muy preocupada” porque si a su gobierno le va bien “se les terminan el curro, el robo y la mentira”. Les achacó estas tres cosas al “consenso alfonsinista, la corrección política y la idea social-demócrata”. Antes, cuando analizaba su desembarco en la Casa Rosada, comentó que en su momento Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín “desde la provincia de Buenos Aires coordinaron el golpe de Estado a De La Rúa” . Esto en relación con los hechos de 2001.

Seguro del rumbo de su administración, de la baja de la inflación y de que el país “está saliendo del infierno de manera exitosa”, Milei dijo que la Argentina “se empieza a parecer a lugares como Alemania, Francia e Italia”. Prometió, incluso, que se duplicará el PBI. “Si esto sale bien, los delincuentes de la política van a tener que ir a trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente”, sostuvo, a la vez que celebró a que, pese al plan de ajuste que realizó, esto no se tradujo en “tanta caía de la actividad”, y lo vinculó al manejo que tuvo su gestión de la cuestión cambiaria.

También expresó que, debido a que evitaron una supuesta hiperinflación al arribar a Balcarce 50, sus políticas impactan de forma positiva sobre el número de pobreza. “Dicen que la pobreza saltó de 41 a 52% [el último dato del Indec para el primer semestre marcó 52,9%]. Si lo descompongo por trimestre: 56% y 51%, con lo cual saltó en el primero y bajó en el segundo. Si lo tomo con frecuencia más corta, al inicio salta a 57% y hoy está en 49%. Ya bajamos ocho puntos la pobreza, no es chiste”, calculó, a la vez que evitó nuevamente dar una fecha para la salida del cepo al dólar.

Por lo pronto, el Presidente expuso que su objetivo es que la Argentina sea “la economía más libre del mundo”.

Contra Pichetto

En una buena parte de la entrevista, Milei giró críticas a la postura del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien en la última sesión hizo un férreo cuestionamiento del programa económico y se preguntó: “¿Cuál es el plan? ¿El ajuste al estilo Martínez de Hoz?”.

Miguel Ángel Pichetto en la sesión por el veto universitario en el Congreso Fabián Marelli

Hoy el Presidente tildó al legislador de ser “aliado del partido del Estado” y marcó sobre el histórico dirigente: “Es un tipo que siempre vivió del Estado, comandó la bancada del kirchnerismo en el Senado, usó artilugios institucionales para proteger a Cristina [Kirchner], se queja porque hay gente cantando en el Congreso y no dijo nada de las banderas de Néstor y Cristina, es ese ser inconsistente, incoherente, que de estar con el kirchnerismo se fue con [Mauricio] Macri y después se junta con personas verdaderamente siniestras”.

Asimismo, lo acusó a Pichetto de ser un “ignorante en términos de economía” y tildó de “inválida” y “poco feliz” la comparación con Martínez de Hoz. “Lo que sucede es que Pichetto no es economista, no entiende, habla de algo que no sabe, es bastante irresponsable”, indicó.

Aerolíneas Argentinas

Por otra parte, habló sobre Aerolíneas Argentinas -con un conflicto no resuelto pero que de momento bajó en virulencia y tendrá un nuevo capítulo el 30 de octubre con el paro general de transporte- y dijo que tienen “varias propuestas para privatizar y varias empresas que mostraron interés en quedarse con la compañía”.

“Si no podemos [privatizarla], estamos dispuestos a entregársela a los empleados. El problema es que no la quieren. ¿Para qué tenerla? ¿Por qué? Si Brasil no tiene, el propio [José “Pepe”] Mujica privatizó. Nosotros pusimos las cuentas en orden, pero cuando venga el próximo, ¿qué hacemos? Demuéstrenme una empresa del Estado que funcione mejor que una privada. Ahora mandamos esta ley y si no pasa, se la entregaremos a los empleados”, resumió, mientras todavía no se llegó a una salida al respecto de la cuestión salarial con pilotos y aeronavegantes.

