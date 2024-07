Milei dijo que su objetivo es sacar las retenciones al campo y el cepo, pero que llevará tiempo

Escuchar

En un discurso lleno de elogios a los productores del campo y críticas a las gestiones que lo “pisotearon”, el presidente Javier Milei prometió eliminar las retenciones, levantar el cepo y bajar el Impuesto PAIS en la ceremonia de apertura de La Rural donde asistió junto a su gabinete. “Esta administración siempre estará del lado del campo argentino y no se dejará amedrentar por consignas importadas que nada tienen que ver con nuestra identidad”, señaló.

Milei tomó el micrófono tras el discurso del presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, que celebró la presencia del mandatario en la ceremonia y aseguró que el campo tiene paciencia con el gobierno, pero le reclamó la quita de retenciones y pidió que levantara el cepo cambiario. “Los productores necesitamos la certeza de que eliminará las retenciones, si seguimos trabajando es porque confiamos en su gobierno”, declaró.

Inauguración de la Expo Rural 2024 con la presencia del presidente Javier Milei Fabián Marelli - LA NACION

Aunque el Presidente le agradeció su paciencia en un acto colmado de aplausos y le aseguró que “las reformas están en camino”, también remarcó que desde su gestión no buscan apurarse ante las presiones. “Nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Pero también debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso, no nos importa cuánta presión haya ni de dónde venga , nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico y vamos a avanzar conforme sea logrado”, explicó Milei.

En ese sentido criticó las presiones que recibió durante el tratamiento de la Ley Bases para que las retenciones sea coparticipables. “Hubo una presión enorme para coparticipar las retenciones. Sin embargo, nos mantuvimos estoicos, no cedimos un milímetro y las retenciones quedan en poder del Ejecutivo, por lo cual van a poder ser eliminadas y ese es mi compromiso”, señaló. También remarcó que bajarían el Impuesto PAIS al 7,5% en septiembre y lo eliminarán en diciembre.

El mandatario apuntó contra gestiones pasadas por hablar del modelo agroexportador “de manera peyorativa” y afirmó que “el proceso de declive económico nacional empezó cuando los políticos le dieron la espalda al sector agropecuario”. “En vez de pagar con justicia al campo por lo que había hecho por el país, la política lo castigó con impuestos, abusando de la riqueza que generaba para financiar sus aventuras dirigistas”, dijo y subrayó: “Prometieron que era para industrializar el país, que había que ayudarlos a competir con las manufacturas importadas, acompañado de un proceso incesante de difamación al sector agrario”.

Inauguración de la Expo Rural 2024 con la presencia del presidente Javier Milei. Junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ambos toman mate Fabián Marelli - LA NACION

Apuntó contra los “dirigentes y formadores de opinión” que “hablaron pestes del agro, llamándolos desde oligarcas hasta cipayos”. “Después de 100 años, esa industrialización sustentable nunca terminó de ocurrir y se reveló como una verdadera quimera. En vez de convertirnos en el país que prometían, se dilapidaron toda la riqueza que habíamos acumulado y nos hundieron en la miseria hasta tocar fondo en diciembre del año pasado, entregándonos un país donde 7 de 10 menores de 14 años son pobres”, señaló.

El Presidente celebró a los productores agrícolas y criticó a aquellos que sostienen que la manera de crecer es “pisotear al campo” y que la economía es un “juego de suma cero donde para que uno gane el otro debe perder”. “Esta salvajada solo puede ser producto de la mente de un socialista o energúmeno, que es otra forma de llamar a los socialistas. No hay contradicción entre campo e industria ”, sostuvo.

“Es una verdad inobjetable que los días más felices de la historia argentina fueron los más felices de la historia del campo, y que los días más tristes fueron los momentos más duros para la actividad agropecuaria”, declaró, y agregó: “Estamos parados sobre los hombros de gigantes. Cultivar el suelo es servir a la patria. Trabajar la tierra para criar ganado son tareas atávicas y vitales”.

También opinó que hubo “mucha deshonestidad intelectual en la discusión pública” y que hay mitos sobre el campo, como que no genera empleo. “Algunos iluminados despotrican contra los avances tecnológicos del campo y quieren retornar a la agricultura precámbrica para sentirse bien consigo mismos desde un piso con aire acondicionado en plena Recoleta”, replicó. “Tampoco es cierto que la producción agropecuaria sea nociva para el medio ambiente. Y si la fuera, sería infinitamente más nociva la pobreza y el hambre”, agregó.

Milei celebró que el pasado 9 de julio “la verdad más elemental” haya sido ratificada al firmar el Pacto de Mayo, y enfatizó: “Comercializar con el mundo es bueno, no es malo, y cuanto más abiertos seamos al comercio, mejor nos irá a todos, no peor. El comercio nunca fundió a nadie. Una economía cerrada solo sirve para ayudar a los amigos del poder a vender productos de peor calidad a un mayor precio”.

