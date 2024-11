Milei, en Meta: volvió a arremeter contra los medios y dijo que exportó a Trump “la motosierra y el ¡afuera!”

El presidente Javier Milei desembarcó en la sede de Meta en la Argentina para el Meta Day y desde ahí no solo volvió a arremeter contra los medios, sino que también aseguró que exportó a Estados Unidos “la motosierra y el ¡afuera!”, luego de que Donald Trump ganara las elecciones y asegurara su regreso a la Casa Blanca. Esto por los contactos que aseguró que existen entre su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el dueño de X, Elon Musk, que podría tener un puesto en el gabinete de la nueva gestión republicana. En un tono exitista como el que tuvo el lunes en Ualá, el libertario dijo que la Argentina “está saliendo del pozo séptico” y que ahora se instaló un “nuevo paradigma”.

La tecnológica fundada por Mark Zuckerberg -que a través de un video le agradeció al Presidente por acompañarlos en esta jornada- tiene su casa central en California, Estados Unidos, y es la empresa detrás de WhatsApp, Facebook e Instagram. En este día especial en la Argentina buscaban abordar los alcances y desarrollos relacionados a la Inteligencia Artificial (IA), por lo que Milei llegó junto a Demian Reidel, su jefe de Asesores que trabaja en el desarrollo de ese sector. También participó su hermana, la secretaria general, Karina Milei, que arribó además junto a dos de sus laderos: el vocero Manuel Adorni y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

“Hola Argentina y presidente Milei, gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma traer Llama 3 a más personas en la Argentina. Al hacer que esta tecnología sea de código abierto estamos derribando barreras para que una comunidad más amplia de desarrolladores y organizaciones puedan acceder al poder de la IA, construir soluciones innovadoras e impulsar el progreso”, aseguró Zuckerberg en un mensaje grabado.

Tras eso arrancó el discurso del Presidente. “Es un orgullo para mí poder dirigirme a un público que se desvela pensando en el mañana. Les deseo a ustedes muchos éxitos”, comenzó Milei, quien aseguró que su intención era hablar “del futuro”, pero primero hizo un repaso por la historia de la humanidad.

Un chiste sobre Yuyito

En eso, hizo un chiste sobre su pareja, la exvedette Yuyito González. “Los humanos llevamos 300.000 años en esta tierra. 290.000 fuimos cazadores-recolectores, viviendo en harapos sin ingeniería ni agricultura, mucho menos escritura. Una vida basada en instinto de supervivencia más básico del reino animal: si cazo, sobrevivo; si no cazo, me muero de hambre. Refuerzo que es con zeta, porque hay algunos contratos que me dan un poco de aversión”, comentó, en relación con el casamiento.

Luego se rio. “Bueno, por lo menos está en la tele, no me escuchó. Después se va a enterar. Digamos, cuando los lazos son fuertes no se necesitan contratos”, acotó. Por la mañana, Yuyito tiene un programa en Ciudad Magazine, donde en otras oportunidades ya deslizó la intención de contraer matrimonio con el Presidente y hasta dijo que estaban casados “ante Dios”.

Más allá de ese momento, Milei dijo que 95% de los inventos de la humanidad se dieron en 0,2% de su historia, por lo que un ciudadano promedio tiene ahora mejor calidad de vida que un emperador romano. “En 250 años pasamos de que 95% de la humanidad pasara hambre a que hoy exista un problema generalizado de obesidad a nivel mundial”, dijo.

Seguro de que la tecnología es “la mayor muestra de las capacidades del ser humano” y de que no hubo un mejor momento en la historia que este, fue ahí que Milei comenzó con sus críticas a la prensa.

