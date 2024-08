Milei encabezó una reunión de gabinete que quedó atravesada por la denuncia contra Alberto Fernández

Escuchar

El presidente Javier Milei llegó temprano, antes de las 8.30, a su despacho de la Casa Rosada. Con asistencia perfecta de ministros y secretarios, y la vicepresidenta Victoria Villarruel como única ausencia notoria, el Presidente encabezó después de las 9 la reunión semanal con los miembros de su gabinete, en una jornada atravesada por las derivaciones de la grave denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

Un rato antes de llegar-su posteo se dio pasadas las 8-y según arriesgaban fuentes oficiales, desde el auto que lo traía desde la quinta de Olivos, el Presidente se “subió” al tema con un largo mensaje por la red social X titulado “ordenando los hechos”, en el que dio su visión-crítica, por cierto-sobre el caso de los seguros y las denuncias de Yañez contra su expareja y antecesor en el sillón de Rivadavia.

Un tema que ocupó casi en su totalidad la agenda mediática y dio aire político a la Casa Rosada en momentos de tensión económica, falta de reservas internacionales y datos que indicarían un repunte de la inflación en el mes de julio, que se conocerá mañana. Al llegar los ministros a la Rosada, los rostros distendidos se repitieron. Uno de ellos el de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, ausente en las últimas dos reuniones de gabinete anteriores. El último en arribar, sobre la hora, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras que el Senado no tuvo representantes en el cónclave.

Consultado sobre los temas tratados en la reunión de gabinete, el portavoz Manuel Adorni afirmó que el Presidente “hizo un repaso en materia económica”, en ítems como la actividad, el empleo, la necesidad de tener un presupuesto 2025 equilibrado y el blanqueo de activos, “que no tiene límite y es gratuito, para la gente”, detalló. Otras fuentes oficiales dijeron que durante la reunión “no se habló” de las denuncias de Fabiola Yañez, aunque Adorni hizo suya la visión del Presidente sobre el caso.

Para Milei, según su posteo, el caso comienza cuando “el ministerio de CH (Capital Humano) investiga y denuncia actos de corrupción en la contratación de seguros”. Luego de subtitular “violencia de género”, el segundo punto que aborda Milei se centra en “que de la investigación por corrupción se toma conocimiento de un caso de violencia de género”, y agrega que “el caso involucra al expresidente Alberto Fernández, paladín del feminismo, golpeando a su mujer Fabiola Yáñez”.

En crítica a la ex primera dama, hoy en Madrid, Milei asegura que “Esto NO quita que FY haya sido cómplice (en especial en pandemia) de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo”. Durante la conferencia, Adorni recordó que Yañez hizo “21 viajes de índole particular a Misiones y Mar del Plata” pagadas por el Estado.

Al referirse a la “infidelidad”, Milei evalúa que “si es una pareja abierta nada para reclamar a los 3 involucrados en cada uno de los casos; pero “si la pareja no es abierta implica una traición a la pareja pero sigue en el ámbito de lo privado”, pero “ si la tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado, ello constituye prostitución . Donde el problema no radica en el acuerdo de partes en sí, si no que el problema radica en que las acciones de AF estarían siendo soportadas/pagadas por los impuestos pagados por los argentinos”.

Su reflexión final, resumida en cinco puntos, sostiene que hubo “corrupción en los seguros”, “violencia de género”, “asociación ilícita y tráfico de influencias usando al Estado para financiar los placeres extra función del expresidente”. También apuntó, sin mencionarlos, al “silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado”, y culminó sosteniendo que “todos estos hechos ocurrían mientras desde los medios nos explicaban que ellos eran los buenos y los que queremos una Argentina libre éramos los malos”.

Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión, y ante una pregunta de LA NACION, Adorni confirmó que el Presidente estará el próximo 23 en México para una cumbre con empresarios, y al otro día participará de una nueva cumbre de partidos conservadores (Cpac), a llevarse a cabo en la capital mexicana. No quiso criticar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien hoy recibirá en Brasilia al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Cada Presidente elige con quien se reúne”, contestó el portavoz presidencial.