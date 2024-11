Milei habló con Lospennato y le dijo que impulsará su propio proyecto de ficha limpia

En medio de las especulaciones sobre un posible pacto entre el kirchnerismo y los libertarios para que no hubiera quorum en la sesión por ficha limpia, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, negó cualquier tipo de versión en ese sentido y reveló que el presidente Javier Milei se comunicó con la diputada nacional de Pro Silvia Lospennato, ideóloga del proyecto, para asegurarle que él va a mandar otro en un sentido similar. Según Francos, la intención de la Casa Rosada es que no se tome esta iniciativa como algo dirigido “exclusivamente” contra la expresidenta Cristina Kirchner, debido a que si hubiera avanzado la iniciativa de Pro, la antes mandataria no podría postularse más a ningún cargo por tener una condena confirmada por la Cámara de Casación en la causa Vialidad.

“ El Presidente intercambió mensajes con la diputada Lospennato y le dijo que está de acuerdo con ficha limpia, con un proyecto que se acuerde y sirva para todos los casos, y que no se tome exclusivamente como algo contra la expresidenta , que no pueda estimarse o tomarse como una proscripción de alguien en particular. No está hecho ficha limpia contra Cristina Kirchner, es una norma para todos”, precisó Francos este viernes en Radio Mitre.

Indicó, además, que el propio Presidente le contó sobre la conversación con Lospennato por la noche. “Me dijo que se había comunicado con la diputada para decirle que él mismo iba a participar y promover la elaboración de este proyecto de ficha limpia para llevarlo adelante”, anunció el jefe de Gabinete, aunque no pudo precisar si esta iniciativa que saldrá de la Casa Rosada será incluida dentro del temario de sesiones extraordinarias, que podrían convocarse en los próximos días.

Sobre el nuevo diseño que le dará el Gobierno a ficha limpia, Francos habló de un proyecto “claro y acordado”, con “todas las garantías” de que no se personalice. “Si no, después se generan debates que no tienen ningún sentido. Esto el Presidente me lo dijo expresamente: ‘Cómo pueden pensar que yo quiero polarizar la elección con Cristina Kirchner, no tiene nada que ver con mi intención, no estoy pensando en polarizar, creo que Cristina Kirchner es el pasado, no creo que el pueblo argentino tenga la intención de volver a subirla a un escenario’”, contó.

Además, planteó que Milei solo le respondió una vez a la expresidenta, cuando habló sobre cuestiones económicas, y sacó a la luz una conversación que tuvieron el mandatario y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el fin de semana pasado, cuando la exvice de Alberto Fernández le dijo al líder libertario que si era “guapo”, desregule el mercado de medicamentos.

“El Presidente se sonrió y le comentó el tema a Sturzenegger. Le dijo ‘contestale’ y Sturzenegger le contestó que estaba desregulado por el Decreto 70″, narró Francos e insistió: “El Presidente no tiene interés en debatir con ella mano a mano, entiende que es el pasado, que la gente cambió, que ve las consecuencias de su gobierno populista. Y, además, con todos los hechos de corrupción quiere que se cumplan las sentencias cuando estén firmes. El Presidente no tiene ninguna idea de proteger, mantener o subirla al ring a Cristina Kirchner para que pueda pasar esa situación”.

Entonces, el jefe de Gabinete especuló con que es a la expresidenta a quien “le puede interesar” ir a un escenario de confrontación con Milei para “seguir monopolizando” a su sector político. “Ahora, yo entiendo, por lo que uno habla con algunos dirigentes del propio peronismo, que hay muchos dirigentes que están en conta de esa posición, que no quisieran que lo monopolice”, deslizó.

Los motivos para no dar quorum

En ese sentido, Francos negó cualquier conversación con el kirchnerismo para frustrar el avance del proyecto de Pro pero, a diferencia de las excusas que pusieron los ausentes en el recinto, dio motivos concretos por los que el oficialismo no estaba de acuerdo con esta versión. Además, remarcó que todos los bloques tuvieron faltazos.

“No es ser cómplices de los corruptos, será en todo caso que varios de los diputados del bloque no coincidieron con la norma en los términos en que estaba planteada. No estaba de acuerdo el bloque con la forma en que se presentó el proyecto, entendían que no había mayorías para su aprobación . Hay cuestiones de procedimiento legislativo. Si no hay aprobación y el proyecto se cae definitivamente, no se puede tratar el año próximo con esa redacción y hay que empezar otra vez todo el trámite. Hay cuestiones legislativas en las que cada diputado estima qué es lo que más conviene hacer. No hay que ver en esto una negociación particular, no la hubo”, indicó.

Por el momento, Francos estimó que el temario de sesiones extraordinarias se definirá recién la semana que viene en base a lo que decida Milei y dijo que si hay acuerdos para tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, “por supuesto” se incluirán en la lista. Las distintas versiones que circularon fue que dentro de la acordada para que se cayera por segunda vez ficha limpia también podría haber estado incluida la negociación por las vacantes en la Corte.

