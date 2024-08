Milei reaccionó al nuevo video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en el sillón de Rivadavia

Escuchar

El presidente Javier Milei reaccionó este sábado al nuevo video de la panelista Tamara Pettinato, sentada en el sillón de Rivadavia, en la Casa Rosada, y grabada por el expresidente Alberto Fernández y donde mantienen un diálogo de afecto. “Vergüenza es poco”, sentenció el libertario. Esto se da en medio del escándalo que involucra al extitular del Ejecutivo por la denuncia por violencia de género que pesa en su contra -realizada por la ex primera dama Fabiola Yañez- y la difusión de varios videos de él con la columnista de radio.

A través de un mensaje en la red social X, el Presidente definió al “error tipo dos”, que “consiste en no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos”. En ese contexto, aunque sin mencionarlo, se refirió al video de la panelista que circuló este sábado. “ Un ejemplo sería la decisión de no utilizar durante nuestro mandato el sillón de Rivadavia, salvo excepciones, por respeto a los próceres que se han sentado ahí, frente a las obscenidades que estamos viendo hoy”, marcó el mandatario.

“Vergüenza es poco”, cerró.

Los videos de Pettinato y Fernández

El mensaje de Milei tiene que ver con el fragmento del video que su antecesor grabó desde el despacho presidencial, cuando fue visitado por Pettinato. En esta última grabación, así como las anteriores, hay un diálogo entre ellos en el que demuestran el amor que se tienen el uno al otro. El intercambio dura apenas segundos. Otra vez, es el compañero de fórmula de Cristina Kirchner, quien sostiene el teléfono celular y graba a la hija del músico y conductor Roberto Pettinato, sentada en el sillón de Rivadavia, en medio de gran ornamenta. Entonces se escucha la voz del exmandatario por el Frente de Todos pedir: “Ahora tenés que decírmelo”. Reclamo al que la mujer accede: “Te amo”. Insatisfecho, Fernández insiste: “Pero no te escucho”. Por lo que Pettinato reacciona con tono más elevado: “Te amo”.

Tras ello, quien fue presidente de la Argentina entre 2019 y 2023 pregunta: “¿Estás segura?”. La columnista de Bendita TV contesta: “Más o menos, no tanto”. Y cambia a modo de juego el tono de la conversación al asegurar: “Pero ahora que soy presidenta te voy a mandar a matar”.

Fernández sigue en su reclamo de amor: “¿Pero me amás o no me amás?”. Para concluir la secuencia, Pettinato cierra: “Te amo y por eso te voy a mandar a matar”.

El primer video que se conoció con el intercambio personal entre Fernández y Pettinato, de enero de 2022, fue publicado por LN+ el jueves de la semana pasada, cuando ya se conocía la denuncia de la ex primera dama por violencia de género.

En esa grabación, que generó gran revuelo, se escucha la voz de Fernández y se ve a la columnista de 39 años mientras toma cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

“Hoy estamos cortando”, dice Pettinato entre risas. “¿Qué estamos cortando?”, le pregunta el exmandatario mientras la filma. “Nuestra relación”, responde la columnista de Radio con vos. “¿O sea que tuviste una relación conmigo?”, bromea el presidente del PJ bajo licencia. “¡No! De amistad”, vocifera la integrante de la plataforma de streaming Blender, comentario que provocó las risas de ambos.

Durante el resto de la secuencia, tanto la figura mediática como el exmandatario ahondan en su relación. Pettinato califica a Fernández de “buen compañero”, “gran persona”, y dice que lo quiere y que lo va a querer siempre. “Yo creo que estamos enamorados de otra manera”, alega más adelante y completa con un “mentira”, al tiempo que el expresidente continúa con la grabación. Tras unos chistes más, la filmación concluye con un “te amo” de la conductora de radio y con un “yo a vos” de Alberto.

Tras esto, días después, se conoció otro fragmento de la misma escena, entre los mismos protagonistas, en el que la panelista asegura a Fernández: “Soy el amor de tu vida”.

LA NACION