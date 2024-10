Milei retomó sus ataques contra periodistas: “Operadores”

Escuchar

Javier Milei no cesa con sus ataques a la prensa. El miércoles por la noche, después de la masiva marcha universitaria, el mandatario cargó contra los periodistas de LN+ Luis Novaresio y Florencia Donovan, y los tildó de “operadores”. También volvió a arremeter contra el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), en una seguidilla de días en los que recrudeció sus achaques contra los medios.

Luego de vetar la ley de financiamiento para las universidades que aprobó el Congreso, el Presidente publicó en X un extracto de una charla que se dio en el piso de LN+, en el programa Hora 20. En ese corte se ve cómo el conductor, Pablo Rossi, comparte un posteo que el mandatario hizo en su Instagram tras la movilización, donde indicó: “No permitas que te usen políticamente los golpistas”.

Entonces, Novaresio acota: “Es una primera reacción de mirar a los líquenes”. Esto en relación con los dirigentes opositores que dieron el presente en la marcha por las universidades. “Florencia dijo algo central. ¿Qué dice el Gobierno? ‘Quieren algo, expliquen cómo lo financian’. Error, el que gobierna es el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que hace el presupuesto y asigna. No es que los legisladores, o la FUA, o quien sea tiene que explicar. O sea, ¿cuál es el plan del Gobierno? Salvo que me digas: ‘Es todo lo mismo, meto motosierra por todos lados’”, plantea.

Ante esto, Milei le giró un tuit a Fopea. “Aquí los periodistas Novaresio y Donovan mienten en la pantalla de LN+ afirmando que el Congreso no debe estipular las partidas de un gasto no presupuestado, cuando el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera establece: ‘Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”, indicó el Presidente.

Según lo que establece esa normativa, como la ley de financiamiento educativo correría para lo que queda de este año, que no tuvo presupuesto aprobado por el Palacio Legislativo y por lo tanto no tiene esas partidas asignadas, el proyecto debería presentar con qué contraprestación se absorberían los costos de la iniciativa.

Pero Milei siguió. “¿Qué hacemos con la mentira de Novaresio y Donovan, Fopea?”, le preguntó a la entidad y cerró: “Por otra parte, dado que los dos periodistas mencionados suelen mentir siempre en contra del Gobierno, dándole lugar a cualquier disparate con tal de ensuciarme a mí y al Gobierno, ¿puedo tildarlos de operadores? CIAO!”.

Esta no es la primera vez que el Presidente arremete contra Novaresio y Donovan, que fueron agredidos en otros momentos además por las cuentas libertarias. Ella también recibió achaques del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien puso en duda una información que la periodista dio en agosto al respecto de los accionistas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En lo que va de la semana, Milei ya cargó contra María O’Donnell, Ignacio Ortelli, los “cuatro esbirros” de LA NACION [no especificó a quién se refería].

Asimismo, el martes compartió un mensaje que hablaba de “odio” al periodismo, y que sostenía que existía una “pata enferma” en la profesión a la que le atribuyó supuestos “crímenes” y “traición a la Patria”.

Los ataques de Milei a la prensa se incrementaron en el último tiempo y se convirtieron en parte habitual de su discurso público. En tanto, se produjo una escalada desde el sábado, cuando montó un acto partidario en en Parque Lezama, donde habló de una “casta periodística” y de “micrófonos ensobrados”, a la vez que arengó al público para que cantara “hijos de puta” contra los periodistas.

