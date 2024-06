Milei se reunirá con el canciller Scholz, de Alemania, pero no mantendrán una cumbre bilateral

Escuchar

La visita del presidente Javier Milei a Alemania tuvo un cambio en su agenda en las últimas horas con la cancelación de la reunión bilateral que iba a mantener con el canciller Olaf Scholz, aunque ambos se verán y se reunirán con sus respectivos equipos de trabajo.

Los motivos de la cancelación de esa instancia en la que Milei y Scholz se reunirían frente a frente, no fueron especificados exactamente por ninguno de los dos países, que aludieron sin mayores precisiones a temas de agenda.

Fuentes del Gobierno local relativizaron ante LA NACION la cancelación del encuentro bilateral y resaltaron que “lo importante es que ambos se verán y habrá diferentes encuentros”. “A Milei lo tienen sin cuidado los formatos”, resaltaron.

Milei emprendió este jueves por la noche una gira por Europa, que incluye España, la República Checa y Alemania. En los tres lugares recibirá distinciones. La primera escala es en Madrid, este viernes, y luego viajará a Hamburgo, el sábado, y a Berlín, el domingo. Para el lunes queda su paso por Praga.

En Alemania, los encuentros de trabajo con Scholz y parte de su equipo serán en la mañana argentina del domingo. Junto al Presidente estará su hermana Karina Milei, secretaria general de presidencia; la canciller Diana Mondino; y el diputado Fernando Iglesias, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que ya lo acompañó en el viaje que el mandatario hizo hace una semana a la cumbre del G-7, en Italia. En ese último encuentro no participó la canciller Diana Mondino, envuelta en rumores sobre su permanencia en el Gabinete.

Esta semana, en conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni, confirmó que Milei partirá “el sábado por la noche en vuelo hacia Berlín, donde a las 12 tendrá un encuentro con el canciller alemán, Olaf Scholz”, pero sin aludir a la degradación en el nivel del encuentro de cumbre bilateral a reunión con equipos.

Inicialmente estaba prevista la reunión bilateral y una posterior rueda de prensa. La portavoz alemana, Christiane Hoffman, indicó que quedaban cancelados el cara a cara y la comparecencia conjunta.

“No siempre es posible coordinar el momento. La petición, deseo o anhelo de la Cancillería es que se celebre una rueda de prensa con la mayor frecuencia posible. Esto es de nuestro interés. Pero como dije, esto no siempre se puede lograr, dijo la funcionaria.

Hoffman no dio explicaciones sobre el motivo de los cambios en la agenda, pese a las preguntas sobre la posibilidad de que uno de los dos, o ambos, no quisieran participar de la conferencia posterior, pero sostuvo que: “Hay buenas razones por las que no revelamos todos los detalles de dicha programación y acuerdos anticipados. Por supuesto, siempre hablamos con los huéspedes que vienen a visitarnos sobre cómo concertaremos las citas. No quisiera entrar en más detalles sobre eso ahora. Como he dicho, en principio pensamos que es bueno que se puedan celebrar reuniones de prensa, pero no siempre es posible hacerlo”.

