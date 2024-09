Veinte diputados de Pro van por la privatización de Aerolíneas Argentinas

Escuchar

En las últimas horas, una veintena de diputados de Pro presentó en la mesa de entrada de la Cámara baja un proyecto para que Aerolíneas Argentinas sea privatizada. “Años de corrupción, el uso de la empresa como un nicho para acomodar militancia partidaria y la extorsión por parte de algunos sindicatos nos costaron millones de dólares a todos los argentinos”, argumentaron los legisladores, entre ellos Hernán Lombardi, para pedir que sea tratado sobre tablas.

Los parlamentarios hicieron hincapié en el déficit que deja la compañía estatal para el Gobierno y señalaron que su uso se volvió “un privilegio reservado para unos pocos” debido “al alto costo de los pasajes”. Añadieron que estos detalles, sumado a la “escasa oferta de rutas aéreas”, volvieron a la línea de bandera poco preferida por los argentinos para los viajes de cabotaje.

Junto a 20 diputados de @proargentina presentamos un nuevo proyecto de ley para la privatización de Aerolíneas Argentinas. Aquí están los fundamentos. pic.twitter.com/Q0fxWgXuKy — Hernán Lombardi (@herlombardi) September 8, 2024

Según el último reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto, con información hasta el primer trimestre del año, Aerolíneas Argentinas generó pérdidas por $149.214,4 millones que, a cotización del dólar del Banco Nación, equivalían alrededor de US$170 millones al 28 de marzo.

“La privatización permitirá que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generado un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos”, se indicó en un tramo de los fundamentos del proyecto presentado horas atrás. Entre los firmantes están los diputados Martín Yeza, Sabrina Ajmechet, Alejandro Bongiovanni, Silvana Giudici y Alejandro Finocchiaro.

Una de las primeras iniciativas del gobierno de Javier Milei, que embanderó gran parte de su campaña para la presidencia, fue la de privatizar la línea de bandera aérea, en un plan para hacer lo mismo con varias de las empresas que aún están bajo el control estatal, pero el Congreso la quitó de la Ley Bases. Sin ese proyecto a favor, los cambios más rotundos para Aerolíneas comenzaron a llegar con las medidas vinculadas a la “desregulación de los cielos”.

Aerolíneas Argentinas, en medio de una disputa con los sindicatos por la recomposición salarial

Hace varias semanas que los sindicatos aeronáuticos llevan adelante distintas medidas de fuerza en reclamo de un ajuste salarial que, según argumentaron, reacomode los ingresos quedaron por debajo de la inflación. Después de realizar asambleas en distintas jornadas, este último viernes protagonizaron un paro total de actividades que se extendió durante nueve horas, alcanzó a 150 vuelos y afectó a más de 15.000 pasajeros.

COMUNICADO A LOS/LAS PILOTOS

Son momentos críticos que requieren nuestra mayor serenidad. La empresa intenta dividirnos, pero tenemos la experiencia necesaria para superar este momento y dejar atrás el vergonzoso nivel salarial al que nos han llevado#somosapla#pilotosargentinos pic.twitter.com/RSkKFtrKY7 — APLA (@aplapilotos) September 5, 2024

La medida fue llevada adelante por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, aseguró que el paro “perjudica el futuro” de la compañía. “Es una conducta que no entendemos. Tuvimos 15 asambleas. Nosotros programamos los vuelos y nuestro objetivo es proteger al pasajero. El problema es de los gremios, no pueden hacer este paro salvaje. No están entendiendo que la Argentina cambió”, aseveró el funcionario en declaraciones radiales.

