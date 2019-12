Las marchas no se detienen tras la suspensión de la controversial ley. Los manifestantes exigen la derogación, bajo el eslogan "el agua no se negocia". Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Pablo Mannino

27 de diciembre de 2019 • 14:53

Tras la suspensión de la polémica ley minera en Mendoza, que habilita el uso de sustancias tóxicas, las aguas no se calmaron. De hecho, en las últimas horas resurgieron las protestas y prometen no detenerse, al tiempo que en la oposición, principalmente el PJ y la Izquierda, instaron al gobernador radical Rodolfo Suarez a derogar la norma. Es más, hay comunas que exigen la anulación de la reforma para realizar la Fiesta de la Vendimia. Así las cosas, la presión social y política no cede en la tierra cuyana, mientras el mandatario empieza a desandar las mesas de diálogo con los diferentes sectores, sin resultados alentadores.

Crece la presión social y política para derogar la polémica ley en Mendoza Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Luego de que Suárez anunciara su decisión de frenar la reglamentación de la ley 9209, la cual modificó la "Ley Antiminera 7.722", para lanzar una convocatoria al "consenso social" y de ser necesario a una consulta popular, los reclamos y la disconformidad con el mandatario no cesaron, ya que consideran que se debe volver a la norma inicial, sin condicionamientos.

Por ese motivo, entrada la noche se realizó una nueva y masiva movilización por el microcentro de la capital provincial y en diversos departamentos, como General Alvear, San Carlos, Lavalle y San Rafael, para pedir la derogación de las modificaciones, bajo el eslogan "el agua de Mendoza no se negocia". El mismo reclamo empezó a efectuar horas antes la cúpula del justicialismo, más allá de que había sido parte activa y fundamental del acuerdo político para aprobar los cambios de la ley hace una semana. El peronismo, "sorprendido" por la decisión del mandatario, a quien no acompañaron durante el anuncio, ahora decidió pedirle el fin de la reforma y avanzar con el diálogo social "desde foja cero", a tono con la "preocupación" manifestada desde el Gobierno nacional.

En el medio, entra en juego la fiesta máxima de los mendocinos, la Vendimia, que tiene previsto su acto central, de interés turístico internacional, para el fin de semana del 7 de marzo. Previo a esto, se deben realizar los festejos departamentales. Pues bien, en medio del caos y de las protestas contra la polémica ley, ya son cinco las comunas que adelantaron que no realizarán las celebraciones. Así, San Carlos, Maipú, Lavalle, La Paz y Tunuyán reclaman la abolición de la ley para efectuar la tradicional fiesta.

En tanto, la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) pidió que todos los departamentos suspendan sus festejos departamentales hasta que se derogue la ley. Esta situación fue planteada también en la primera mesa de debate social liderada por el gobernador. Previo a este encuentro con las soberanas, el mandatario recibió a los diferentes credos de la provincia. Tras el encuentro, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, indicó que "desconfía de los controles" que puedan realizarse en la actividad minera, por lo que solicitaron darle trascendencia a la visión de los científicos sobre el conflicto.

De esta manera, mientras continúan las convocatorias al diálogo a los diversos actores, ya hubo una situación indeseada para el gobierno de la provincia. Tras llamar este viernes a los representantes de los manifestantes autoconvocados de la comuna de San Carlos, se encontraron con ciudadanos que decidieron quedarse parados en la sala frente a Suárez, leer una serie de condiciones y no aceptar hablar más hasta tanto se derogue la norma. "Sin posibilidad de intercambio, sin apertura para escuchar propuesta alguna, plantearon distintos puntos condicionantes, rechazaron el diálogo y se retiraron", indicaron en el Poder Ejecutivo provincial. Así las cosas, la tensión se mantiene y nuevas manifestaciones asoman en el horizonte para las próximas horas.

