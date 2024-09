Mogetta explicó cómo será el proceso para intentar privatizar Aerolíneas y reclamó el apoyo del Congreso

Escuchar

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, explicó hoy cómo será el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas, luego que el Gobierno anunciara que el presidente Javier Milei firmará un decreto en los próximos días para avanzar en ese sentido. De todas formas, el oficialismo necesita el apoyo del Congreso, ya que la iniciativa debe ser convalidada por el Legislativo. “Apelamos a la responsabilidad”, reclamó el funcionario.

“Lo que estamos insistiendo desde el Gobierno es a través del mecanismo de la ley de la declaración sujeta a privatización por parte del Ejecutivo”, señaló Mogetta en diálogo con LN+. “Va a tener que ser convalidado por el Congreso”, aclaró luego.

En la gestión libertaria se ampararán en el artículo 9 de la ley de reforma del Estado, número 23.696 y del menemismo, para avanzar con la privatización de Aerolíneas.

“La declaración de ‘sujeta a privatización’ será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. Asígnase trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza”, determina el artículo 9 de la ley. Es decir: debería acelerar el debate en el Palacio Legislativo y sumar más presión, pero sí o sí la iniciativa tiene que pasar por ese poder.

Según pudo averiguar LA NACION, el Gobierno espera que una vez que se publique el decreto, se notifique al Congreso para que saque una ley de respaldo lo más rápido que pueda.

“Ahí apelamos a la responsabilidad de los miembros del Congreso para darle tratamiento favorable a esta iniciativa para no quedar presos en lugares donde solamente opera la compañía, de altísimos precios para poder volar, y para someter a Aerolíneas a las reglas de mercado, a que compitan en igualdad de condiciones. Para eso se necesita que sea privado”, destacó el titular de la cartera de Transporte.

Mogetta se dirigió a los legisladores al destacar que en el Poder Legislativo se encuentran representantes de todas las provincias, y algunos de ellos incluso viven en lugares “donde Aerolíneas es monopólica”, y por ello deben pagar altos precios para viajar. “Esperemos que con lucidez el Congreso decida que compita como una línea más, para bajar los costos y mejorar los servicios a toda la población. Se hará un tratamiento de preferencia para que se trate rápido, también se hará una bicameral”, precisó el funcionario al respecto.

En ese sentido, Mogetta utilizó como ejemplo los costos de vuelo de su provincia de origen, Catamarca, que según sostuvo, mantiene una “enorme brecha” con otras provincias, como es el caso de Tucumán. “En julio pagué $700.000 ida y vuelta. Hay brechas que llegan al 380% entre lo que paga el catamarqueño y el tucumano para venir a Buenos Aires”, señaló el secretario de Transporte.

“Aerolínea de bandera es un concepto que no necesariamente tiene que ver con vuelos de cabotaje, sino con bilaterales, decir, los vuelos hacia el exterior. Que sea del Estado no le garantiza a la población tener acceso razonable al servicio. Lo que sí le va a dar esas posibilidades a la población es la competencia”, resaltó Mogetta al defender el proceso de privatización impulsado por el Ejecutivo.

Por último, el funcionario aclaró que la iniciativa será distinta a la impulsada durante el gobierno de Menem. “Quiero marcar las diferencias de este proceso con el de los 90. La mala impresión que le quedó a la gente, no tiene nada que ver con el contexto actual. En los 90, al no haber podido modificar el marco normativo, se privatizó la compañía con el mismo. Con lo cual, se transfirió el monopolio del Estado a un monopolio privado y la gente no vio los beneficios que hoy sí están dados debido a la desregulación de los cielos”, concluyó al respecto.

Fabián Lombardo

Por su parte, el titular de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, ahondó hoy en la falta de competitividad de la compañía, en gran medida por los elevados costos. “La cantidad de personal y los convenios colectivos de trabajo hacen que la situación de la compañía sea poco competitiva con las compañías aéreas. Por más que salga la ley de la privatización, si la compañía no define o resuelve determinadas cuestiones relativas a estos puntos los oferentes no van a existir”, sentenció en diálogo con TN.

Y al respecto concluyó: “El mercado ha cambiado, hoy lo que existe es un competencia feroz y Aerolíneas tiene que adaptarse a estos cambios para que podamos operar y competir y no generar problemas al contribuyente que tiene que terminar pagando las pérdidas que genera la compañía a fin de año”.

