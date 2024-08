Mogetta hizo responsables a Kicillof y a Jorge Macri por la suba del boleto de colectivo

Escuchar

Un nuevo conflicto se desató entre el gobierno nacional y la gestión de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, después de que desde la Casa Rosada decidieran dejar de subsidiar el transporte que corresponde a ambas jurisdicciones el próximo 1 de septiembre. Este martes, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, ratificó la medida y dijo que, desde ese día, el aumento del boleto será solo responsabilidad de los mandatarios de los territorios porteño y bonaerense, es decir, Jorge Macri y Axel Kicillof.

Bajo la premisa de querer apostar a la “equidad y al federalismo”, el funcionario nacional sostuvo que la idea del gobierno de Milei es “dar el mismo trato” a la Ciudad y a la Provincia que al resto del país. “Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta, las grandes urbes subsidian sus propios sistemas. Con estas medidas estamos tratando de tratar a todos por igual”, marcó en medio del fuerte ajuste que realiza la administración mileísta.

Dijo también Mogetta que la intención de la Casa Rosada no es “que se vaya la tarifa a ningún lado”, o sea, que aumente de forma desmedida por el retiro de los aportes nacionales, pero fue ahí que cargó la responsabilidad sobre Macri y Kicillof. “No puede el gobierno nacional de todos los argentinos seguir subsidiando a dos jurisdicciones por encima del resto del país, no tiene por qué el interior seguir solventando a la Provincia y a la Ciudad. Cada uno de los dirigentes de esas jurisdicciones lo tienen que hacer, como los dirigentes en el interior . Si no quieren que el transporte sea caro, no tiene que pagarlo la Nación, tienen que pagarlo las jurisdicciones”, indicó en Radio Rivadavia.

Además, aseguró que a las dos administraciones ya les mandaron una comunicación donde les manifestaron la importancia de mantener el beneficio para el usuario, que ya no lo hará el gobierno nacional. “Les dijimos que decidimos no hacerlo más y que invitábamos a que ellos solventen los beneficios para que los ciudadanos puedan seguir teniendo esos descuentos” , explicó Mogetta que lanzó, directo contra Kicillof y para despegar a Milei: “A partir del 1 de septiembre, cuando los ciudadanos de la Provincia dejen de tener esos beneficios, el único responsable va a ser el gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

El gobierno nacional no llegó a un acuerdo con la Ciudad y la Provincia por el tema de los colectivos Gonzalo Colini

Mientras, Mogetta dijo que hay una especulación política de parte de los dos mandatarios al respecto del precio al que podría escalar el boleto ahora que la Nación no lo va a subsidiar y que las jurisdicciones, ante el recorte de fondos también nacionales, están en dudas si podrán sostener.

“Hoy la Ciudad solventa 50% de las compensaciones, no les estamos pidiendo pasar de 0 a 100%, sino de 50% a 100% o a 90%, lo que ellos dispongan; y llevar de una manera coordinada la política tarifaria”, indicó el secretario, en un llamado de atención a Macri, socio político del gobierno nacional, pero que tiene otro conflicto abierto con el Ministerio de Economía porque -según dicen desde la Capital- no les giran de manera correcta los fondos de coparticipación que les corresponden tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, desde la provincia de Buenos Aires denuncian que hay un intento de “asfixia” sobre la administración opositora de Kicillof, uno de los principales detractores de Milei. El lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que cortarán el beneficio de la Red SUBE (que habilita un descuento del 50% en el segundo boleto y del 75% en el tercero) y que el transporte aumentará hasta 60% para quienes realizan más de un viaje, como consecuencia de la falta de giros desde Balcarce 50.

También ayer desde la cartera de Transporte nacional enviaron un comunicado en el que dijeron que pretendían “terminar con los favoritismos” en la asignación de los aportes nacionales para justificar la quita de fondos a territorio porteño y bonaerense. .

El Gobierno Nacional mantendrá Red SUBE en las líneas de jurisdicción nacional https://t.co/XX4WxRfCYM pic.twitter.com/CCxikpvp1J — Secretaría de Transporte (@ArgTransporte) August 26, 2024

Por su parte, las cámaras empresariales del AMBA emitieron otra nota de prensa en la que advirtieron que la continuidad de los servicios en septiembre está en riesgo por la falta de acuerdo sobre la cobertura de los subsidios a las líneas de la Ciudad desde el 1° de septiembre, y la de la Red SUBE para aquellas líneas que no son de jurisdicción nacional y recorren el Gran Buenos Aires.

“No hemos logrado comunicaciones eficaces con las autoridades, de manera de prever cómo garantizar los servicios el mes que viene ante eventuales quitas de subsidios que no sean compensadas con tarifa, ante la falta de acuerdo entre ellas. Por tal motivo, desde la semana que viene se reducirán los servicios en horarios nocturnos y fines de semana, para evitar una parálisis mayor”, anticiparon.

LA NACION