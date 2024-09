Molestos con Abdala, en el Gobierno no consideran desplazarlo, pero sí le pedirán que recorte su planta de asesores

Escuchar

La polémica que dejó el senador y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, por sus dichos sobre asesores del Senado que trabajan para apuntalar su eventual campaña a gobernador, generó un fuerte malestar en Casa Rosada. Desde la sede de gobierno se reprobó su actitud, pero también dejaron trascender que no tienen previsto echarlo o tomar sanciones contra él. Sí dicen que deberá reducir su planta de asesores.

En esa línea y pese a la incomodidad por lo sucedido, consideran su situación como “muy distinta” de la de Francisco Paoltroni, quien la última semana salió eyectado del bloque tras sus críticas feroces a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de la Nación. “Una cosa es lo que dijo Abdala, más allá de que está mal, y otra ir en contra de un presidente”, distinguió un hombre de Balcarce 50.

La polémica de Abdala se sumó no solo a lo de Paoltroni, sino también a la salida de Lourdes Arrieta, tras el escándalo por la visita a represores detenidos.

“Tengo más de 15 seguro, tengo muchos en San Luis. Es la verdad. Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio”, reconoció Abdala anoche en una entrevista en TN. De acuerdo con el sitio web del Senado, el integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA) cuenta con un total de 20 asesores.

“Va a tener que recortar su staff, porque lo que describió no va con la línea de este gobierno” , aportó otra voz de la sede de Gobierno desde donde también, ante la mayoría de las consultas, apuntaban a que las mismas se orientaran hacia la Cámara Alta, en la que preside Victoria Villarruel. “Pregúntenle a Vicky”, ironizaban sobre la vicepresidente, con quien el núcleo duro del oficialismo tiene una relación tirante por su agenda propia, entre los principales motivos.

En la mañana de este jueves, en la Casa Rosada se bajó línea comunicacional al equipo de Abdala, sobre como contener la polémica que abrieron sus dichos. Desde las filas puntanas no retrocedían sobre lo sucedido y defendían la importancia del equipo del legislador y sostenían que en la entrevista televisiva “no le dieron opción” a responder sobre el trabajo de sus asesores. A quienes defendían por “trabajo de campo” que hacen y aseguraban que no veían “disparatado” el número de colaboradores. También aseguraban que no era que los asesores trabajaran para la eventual campaña a gobernador de Abdala, y buscaban relativizar lo sucedido.

Tampoco se hacían cargo de que las declaraciones del presidente Javier Milei, esta mañana en su presentación en el III Encuentro Regional del Foro de Madrid, apuntaran hacia él. Allí, Milei, fiel a su estilo, dijo: “La casta política está organizada para cagarle la vida a la gente de bien, al laburante. La única manera de presentarles batalla es con organización y disciplina de nuestro lado. Este mensaje va para el militante más raso hasta los dirigentes más importantes de La Libertad Avanza. Esto es una causa noble, donde no hay lugar para ambiciones personales. Solo estando juntos podemos ser fuertes, predicando la lealtad y las ideas de la Libertad de militante a militante. Millones de Argentinos confiaron en nosotros, no les podemos fallar, les tenemos que demostrar que tener una vida mejor en este país es posible. Cualquier persona que no comprenda la enorme responsabilidad de pertenecer a este espacio, no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza”.

La planta de Abdala

Abdala tiene 20 asesores a sueldo declarados, según consta en el sitio web del Senado. Seis de ellos son de planta permanente, heredados de los Rodríguez Saá, y 14 de planta transitoria. El costo al Estado de los asesores de Abdala es de al menos $26.976.139, ya que en la cuenta no se contemplan pagos extras como antigüedad, permanencia en el cargo, títulos universitarios, viáticos y otros. Las cifras surgen de un relevamiento que hizo LA NACION de acuerdo a las categorías de cada uno de los asesores del senador que está en la línea de sucesión presidencial.

De los seis senadores que integran el bloque de La Libertad Avanza, Abdala es el que más asesores tiene, con 20 nombramientos. Le siguen en el ranking libertario Ivanna Marcela Arrascaeta (San Luis), con 18; Ezequiel Atacuhe (Jujuy), con 16; Bruno Olivera Lucero (San Juan), con 16; Vilma Bedia (Jujuy), 11, y Juan Carlos Pagotto (La Rioja), con 7. Francisco Paoltroni, echado la semana pasada del bloque por su rechazo a la candidatura a la Corte de Ariel Lijo y sus críticas al asesor presidencial Santiago Caputo, cuenta con 7 asesores.

LA NACION