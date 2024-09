Mondino se reunió con Blinken en Estados Unidos para tratar la “urgente situación” de Venezuela

Escuchar

La canciller Diana Mondino se reunió este jueves con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, con quien abordó la “urgente situación” de Venezuela. El encuentro tuvo lugar en Nueva York, según informó el gobierno de Estados Unidos en un comunicado.

En el comienzo de la reunión, en un hotel neoyorquino, Blinken agradeció a Mondino por oficiar de convocante, al igual que él. “Gracias por unirse a nosotros para convocar esta reunión y por su liderazgo en esta cuestión” , sostuvo el secretario de Estado norteamericano.

Por su parte, Mondino indicó: “Todos sabemos lo que está pasando. Hay vientos, vientos autoritarios, que soplan en nuestro continente y esperemos que no se conviertan en un huracán . Lo que está pasando en Venezuela puede convertirse en un problema muy grave”.

“El 28 de julio, más de 12 millones de venezolanos desafiaron una campaña de acoso, amenazas y violencia para votar en las elecciones presidenciales de su país. Si tenemos un único objetivo hoy es asegurar que la voluntad y el voto del pueblo venezolano sean realmente respetados, para que puedan determinar su propio futuro. Nicolás Maduro está haciendo todo lo posible para negarles ese derecho y fortalecer su control del poder . Su régimen bloqueó arbitrariamente a la candidata de consenso de la oposición y luego impidió que se presentara su sucesora”, remarcó por su parte Blinken.

En la misma línea, el influyente funcionario de la administración de Joe Biden sumó: “Venimos aquí unidos en el compromiso de defender los derechos humanos del pueblo venezolano y comprometidos a impulsar un esfuerzo inclusivo, liderado por los venezolanos, para restablecer el futuro democrático de la nación. Eso significa insistir en que Maduro entable un diálogo directo con la oposición democrática unida de Venezuela que conduzca a un retorno pacífico a la democracia . Estados Unidos y sus socios están plenamente dispuestos a apoyar este proceso”.

“Debemos seguir pidiendo al régimen de Maduro que detenga su represión de los manifestantes pacíficos, detenga su represión de los opositores políticos y libere de manera inmediata e incondicional a todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente , incluidos los niños. Debemos presionar para que el régimen permita el regreso de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de la Misión Independiente de Investigación establecida por las Naciones Unidas a Venezuela”, agregó Blinken.

La reunión convocada por Blinken y Mondino contó con la participación de diplomáticos como Josep Borrell, quien ratificó que la Unión Europea “no reconoce la legitimidad democrática de (Nicolás) Maduro” y sostuvo que el bloque seguirá “defendiendo democracia y los derechos humanos en Venezuela”.

En la reunión convocada por @SecBlinken y @DianaMondino reafirmé que la UE no reconoce la legitimidad democrática de Maduro.



Seguiremos defendiendo democracia y DDHH en Venezuela con todos nuestros instrumentos. El diálogo inclusivo es clave para que la voz del pueblo prevalezca pic.twitter.com/7fF0G3nhzT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 26, 2024

Por su parte, la canciller Mondino ensayó un discurso posterior al de Blinken . Dijo que “el problema es que Venezuela, bajo el gobierno de Maduro, no necesita a los venezolanos”. La funcionaria de la administración de Javier Milei abundó: “No les importa en lo más mínimo. Tienen petróleo, tienen corrupción. Pueden tener otras cosas, pero no necesitan a la gente. Quieren expulsar a la gente. No les importa su propia gente”.

“Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y el caso de Venezuela debe analizarse con la máxima seriedad . No se trata solamente de una elección que no funcionó. Las consecuencias para muchos, muchos países –algunos de ellos aquí presentes– y su resultado serán un ejemplo que escucharemos durante muchos años si no actuamos ahora”, enfatizó Mondino.

La canciller aseguró: “Todos sabemos que defendemos la democracia. Todos sabemos que defendemos la libertad. Todos sabemos que hay ciertas cosas que no se deben permitir. Pero luego suceden . Y cuando suceden, no tenemos ningún tipo de herramientas, particularmente en los diferentes países en los que sí respetamos la democracia, para actuar al respecto”.

LA NACION