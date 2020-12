Movilidad jubilatoria: Fernando Iglesias se confundió y votó a favor

El diputado de Juntos por el Cambio tuvo que pedir el cambio de su voto 01:44

Tras un debate caliente en el Congreso donde el oficialismo logró aprobar este martes la ley de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, un error inesperado por parte de la oposición a la hora de votar hizo que la Cámara de Diputados estallara en risas.

"Dios a veces nos regala momentos especiales", dijo el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, al observar el tablero con los votos finales. Y continuó: " Ustedes saben que a lo largo de todo el año he sufrido la inconducta del diputado Fernando Iglesias y Dios me acaba de regalar un momento único. Para mí que el diputado Máximo Kirchner lo convenció en el discurso porque tiene que rectificar el sentido de su voto", lanzó y expuso que el legislador de Juntos por el Cambio había votado a favor del proyecto.

Inmediatamente, se escucharon aplausos en el Congreso y el jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, no pudo contener la risa, aunque lo disimuló porque llevaba un barbijo.

"Le voy a decir la verdad, diputado Iglesias, -prosiguió Massa- quiero aclarar que en la misma situación está el diputado [Ruben] Manzi, que también se equivocó al votar. Pero le voy a dar primero la palabra a Iglesias para que solo rectifique el sentido de su voto".

Al tomar la palabra, Iglesias sostuvo, irónico: "Me emocionaron tantas verdades que escuché. Mi voto es negativo".

Por otro lado, Manzi aclaró: "El intento de convertirme en converso no fue fructífero, mi voto es negativo". Pero Massa retrucó: "Échele la culpa al celular". Y, entre risas, el diputado de la Coalición Cívica respondió: "No, no, a mí mismo".

La iniciativa, que se aprobó con 132 votos afirmativos y 119 negativos, afectará los ingresos de casi 18 millones de personas entre jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.

