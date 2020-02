La muerte de Claudio Bonadio: el kirchnerismo reaccionó con críticas al juez

El magistrado falleció hoy temprano en su casa, a los 64 años Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2020 • 10:03

Esta mañana, a los 64 años, falleció el juez federal Claudio Bonadio en su casa del barrio porteño de Belgrano, a raíz de un tumor cerebral.

Bonadio, que se encontraba con cuidados paliativos en su domicilio, murió poco después de las 6. Y desde que se conoció su fallecimiento, políticos, periodistas y otros referentes se refirieron al tema tanto en redes sociales como en diferentes medios. Varios de ellos, integrantes del kirchnerismo.

El magistrado estuvo a cargo de la causa por los cuadernos de la corrupción del remisero Oscar Centeno, en el marco de la cual procesó con prisión preventiva a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de una asociación ilícita. Además, llevaba otras denuncias contra la exmandataria, exfuncionarios de su gobierno y empresarios vinculados.

Gregorio Dalbón

Uno de los abogados de Cristina Kirchner habló sobre el magistrado en Radio 10. "No me alegro que haya muerto, hubiera preferido que tenga una larga vida y que pague por todos los juicios que armó y la gente que metió presa (...) Se murió un soberbio, se murió un tipo que le sacó el tratamiento de cáncer a Timerman, lamento que se haya muerto. Con la muerte de Bonadio se muere una de las peores partes de la Justicia".

Graciana Peñafort

La abogada de Héctor Timerman y Amado Boudou, Graciana Peñadort, también se refirió a la muerte del juez y en una conversación con El Destape Radio destacó: " Bonadio no fue un buen juez. Se apuró a elevar a juicio causas incompletas". Asimismo agregó: "Las causas las seguirá quien subrogue el juzgado, pero creo que son absolutamente nulas".

Javier Timerman

El hermano del excanciller Héctor Timerman, Javier, fue uno de los que se refirió a la muerte de Bonadio e indicó: "Me hubiese gustado que Bonadio pudiese curarse, una posibilidad que él no le dio a mi hermano". En diálogo con el programa Crónica Anunciada, aseguró: "El daño que hizo vamos a seguir debatiéndolo porque nos causó mucho dolor. Me hubiese gustado que se curara. Eso es lo que distingue a nuestra familia de lo que hizo él con Héctor".

Gerardo Ferreyra

Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería y uno de los principales imputados en la causa de los cuadernos de las coimas, fue conciso, contundente y polémico en las redes sociales. "Conmigo no pudo!", escribió junto a una foto de Bonadio.

Gabriela Cerruti

La diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Cerruti también reaccionó en Twitter: "Siempre habrá alguien que recordará con amor y tristeza aún al más perverso de los hombres. Ojalá tengan consuelo. Siempre habrá muchos que recordaremos las infamias que cometió. Ojalá transformemos la sociedad y el Estado para terminar con el poder arbitrario. Yo no celebro la muerte. Celebro la vida. Que tengamos una vida con muchos más Timerman, y muchos menos Bonadio".

Aníbal Fernández

El exjefe de Gabinete del kirchnerismo se refirió al fallecimiento del juez y aseveró en una entrevista con Radio 10. " Bonadio fue alguna vez amigo, desde ese punto de vista me siento consternado". Sin embargo, luego dijo: " No creo que la justicia lo recuerde bien".