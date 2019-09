Nancy Dupláa: "Macri no tiene empatía ni autocrítica, es un déspota"

Nancy Dupláa dijo que el presidente Macri no tiene "autocrítica" y es un "déspota" Crédito: Crónica HD

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2019 • 16:29

Nancy Dupláa volvió a apuntar contra las políticas del gobierno de Cambiemos y especialmente la figura del presidente Mauricio Macri, a quien definió como un "déspota" privado de "autocrítica".

" Macri no tiene empatía, ni autocrítica, ni esa cosa que decís, 'este se las vio negra en algún momento y aprendió a bancarsela' -dijo la actriz en Crónica HD. No se la banca, es un déspota. Además tiene ese phisique du role masculino, de hombre, que es bastante duro a esta altura, no lo aceptamos mucho".

Para ella, lo que logró este Gobierno "es que nos enfrentemos entre nosotros y de esa manera te siguen dominando como títere". "Ahora la gente se está despertando, dejó de tener miedo al otro, empieza a tener conciencia de clase", sostuvo.

Dupláa también dijo que la decisión de Cristina Kirchner de poner al frente de la fórmula a Alberto Fernández "fue una jugada maestra". "Alberto se empieza a apoderar de un nuevo discurso -añadió-. Trae esto de bajar las revoluciones, hablar con todos, abrir el juego, bancarse las críticas. Por eso lo veo como un líder nato, porque hizo un trac, un cambio".