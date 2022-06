Natalia Denegri: “Estoy luchando contra un gigante y puede pasar cualquier cosa, más en la Argentina”

La actriz y conductora Natalia Denegri rechazó este martes el fallo de la Corte Suprema de Justicia que denegó su pedido para eliminar de los buscadores de Internet el vínculo entre su nombre y las publicaciones que recuerdan su pasado relacionado con el “Caso Cóppola”. “Estoy luchando contra un gigante y puede pasar cualquier cosa, más en la Argentina”, se quejó en declaraciones radiales y anticipó que apelará la resolución judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La verdad es que estoy muy mal, me volvieron a victimizar. Estoy mal por mí, por mi familia, por mis padres, por mis hijos”, dijo Denegri en Radio 10 minutos después de que se hiciera pública la decisión de la Justicia y agregó: “Yo fui víctima de algo terrible. Yo fui víctima de un juez corrupto, igual que Guillermo Cóppola y un montón de conocidos, quizá por estar en el lugar equivocado. Era menor de edad. Me equivoqué en muchas cosas, como todo el mundo se puede equivocar cuando es joven. Me expuse sin querer a un show mediático innecesario, pero también fuimos presionados y nos manipulaban muchas veces los productores, los policías y todo lo que pasó en esa época que todo el mundo sabe”.

La demandante consideró que el fallo del máximo tribunal es “súper injusto” y aseguró que “no tiene nada que ver con la libertad de expresión”, como destacó la Corte por unanimidad. “Yo aclaré desde un principio que no iba contra la libertad de expresión. Yo lo único que buscaba era que se desvinculen esos links buscando con mi nombre en Google. Eso es lo único que buscaba, no que se borre nada. Yo no quería que se borren las noticias periodísticas, porque es un caso resonante que pasó y aparte yo fui víctima del caso, así que no buscaba nada de eso, solo que se desvincule mi nombre de esos videos de peleas violentas que reflejan violencia de género y me dañan mucho en cuanto a lo familiar y lo laboral”, enfatizó.

No obsante el deseo de Denegri, el máximo tribunal del país resolvió que la actriz es una persona pública que se expuso voluntariamente a los programas de televisión que hoy cuestiona y que el “Caso Coppola” generó un gran interés en la sociedad. Por ello, argumentó que eliminar dichos contenidos afectaría a la libertad de expresión y privaría a la sociedad de tener acceso a esa información.

“Hoy es un día negro para mí, volví a ser víctima de la Justicia argentina por segunda vez”, expresó la actriz y cuestionó: “Y lo que me llama muchísimo la atención es que por los rumores que nos llegaban el fallo iba a ser favorable, pero más o menos desde hace un mes nos empezaron a llegar otros rumores de que habían cambiado el fallo”.

Al ser consultada sobre si insinuaba que la Justicia había recibido presiones, contestó: “La verdad es que yo estoy luchando contra un gigante y puede pasar cualquier cosa, más en la Argentina”.

Por último, manifestó su voluntad de continuar la batalla judicial en el plano internacional. “No quiero que esto quede en vano, quiero seguir luchando. Fijate que es una tendencia mundial: esto aplica en Europa, en Uruguay, en Perú. Lo que hizo la Corte es retroceder y creo que voy a apelar a la CIDH”, concluyó.

El fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia revocó hoy la sentencia que favorecía a Denegri en la demanda que presentó contra buscadores de Internet en pos del llamado “derecho al olvido”, en una resolución en la que el máximo tribunal ponderó el derecho a la información y la libertad de expresión.

La demandante había reclamado que se quitasen de los buscadores de Internet las notas y videos que hacen referencia a su vinculación con el denominado “Caso Coppola”. En las instancias inferiores se había avalado la solicitud de la actriz para que el buscador Google retirara los contenidos “obtenidos hace 20 años o más”, que la vinculaban con ese hecho de gran trascendencia pública sobre posibles infracciones a la Ley de Estupefacientes.

Sin embargo, el máximo tribunal destacó en un fallo unánime la importancia de la libertad de expresión, el derecho de las personas de emitir y expresar el pensamiento, y el que tiene la sociedad a la información en un Estado democrático. Evaluó que la conductora es una persona pública que cobró notoriedad en esa época, y se expuso voluntariamente a los programas de televisión que transmitían un caso que tuvo “gran interés público en la sociedad”.

La Corte sostuvo que el paso del tiempo de una noticia o información que formó parte del debate público no justifica su eliminación, porque se pondría en riesgo la historia y el ejercicio de la memoria social que se nutre de los diferentes hechos de la cultura, aun cuando el pasado se refleje como inaceptable para los estándares de la actualidad. Sin rechazar el “derecho al olvido”, afirmó que no se presenta en este caso y agregó que tampoco está vedada la posibilidad de acciones preventivas -excepcionales- que requieran el bloqueo contra los motores de búsqueda si se prueba la ilicitud de los contenidos.