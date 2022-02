“Néstor Kirchner decidió firmar un acuerdo peor que este”: la mirada de un exfuncionario de Cristina Kirchner

Una crisis se desató en las filas oficialistas luego de que Máximo Kirchner renunciara a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la cámara de Diputados. La motivación del parlamentario, según explicó en una pública misiva, fue el principio de entendimiento del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dirigentes afines al kirchnerismo y opositores se han manifestado con señales de apoyo y rechazo del parlamentario.

En este contexto, Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía de Axel Kicillof, analizó los alcances del entendimiento con el organismo que desencadenaron la ruptura del bloque oficialista. Según el economista oficialista, el FMI “se salió de su manual” para acercarse a las políticas del Gobierno argentino, y así flexibilizar el calendario.

“Con ese mismo manual del Fondo, si te dan doce años para pagar, yo decía: te van a pedir reforma laboral, reforma previsional y reforma fiscal. No te pidieron ninguna de las tres”, sostuvo el Álvarez Agis, quien atribuyó que el acuerdo con el organismo se da en base a una “decisión política”. “Si la negociación implica todo ese empuje político para que el Fondo se distraiga de su manual, si hiciste esa fuerza política y en tu scrum se levanta uno y dice ‘yo empujo para otro lado’... Es complicado”, remarcó el exfuncionario.

Al trazar un paralelismo entre esta negociación y el acuerdo que firmó el expresidente Néstor Kirchner, Álvarez Agis advirtió: “Si Néstor [Kirchner] decidió en su momento firmar un acuerdo peor que este, para ganar tiempo y juntar la plata para pagar, en una condición económica bastante mejor que esta, creo que hoy más peligroso era no acordar ”.

Alvarez Agis consideró positivo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque otorga “12 años para pagar” sin necesidad de reforma laboral, previsional ni fiscal.

Puntualmente, al analizar la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia, Álvarez Agis apuntó: “[Alberto Fernández] no asumió diciendo que no iba a pagarle al Fondo. Yo entiendo que Máximo diga ‘tendríamos que haber negociado de otra manera’, pero Cristina [Kirchner] lo eligió a Alberto y no a Máximo”.

“Ahora el Fondo pide un amplio consenso”, señaló el economista, y planteó: “¿Qué pasa si al acuerdo no se lo banca el propio oficialismo? Decime cuál es tu alternativa y que sea viable”. “Esta estrategia debilita al Gobierno”, fulminó.