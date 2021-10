Nicolás Kreplak defendió el cierre de las escuelas, pero descartó “volver a una situación de restricción”

Luego de más de un año escolar con presencialidad restringida por la pandemia del coronavirus, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, defendió el “cierre de escuelas” -una estrategia criticada por la dirigencia de Juntos por el Cambio y que terminó con una pelea ante la Corte Suprema de Justicia-. Sin embargo, el funcionario que responde al gobernador Axel Kicillof sostuvo que “es muy probable que no tengamos que volver a una situación de restricción”

“Con el cierre de las escuelas, en la Argentina logramos la mejor chance de atenderse con medicación y respiradores”, justificó Kreplak, quien remarcó: “No le faltó la atención a nadie, y eso se consiguió entre otras cosas por reducir la presencialidad escolar”.

En diálogo con FM Milenium, el titular de la cartera sanitaria bonaerense continuó: “El cierre de escuelas fue una de las decisiones que nos permitió a todos que, aún en el peor momento de la pandemia, alcancen las camas para toda la población”.

En este sentido, Kreplak apuntó contra el Gobierno porteño, que llevó la discusión por las escuelas al máximo tribunal de Justicia. “Cuando abrió las escuelas, la Ciudad colapsó y si no hubiera sido por la Provincia, no hubieran alcanzado las camas para todos” , advirtió Kreplak, y subrayó: “Mantener las escuelas abiertas en la Ciudad generó un aumento de los casos. Se tendrían que haber tomado medidas más duras que no tomaron”.

No obstante, al analizar un posible aumento de casos, Kreplak descartó un nuevo cierre. “Es muy probable que no tengamos que volver a una situación de restricción”, dijo.

Otras frases destacadas de Nicolás Kreplak