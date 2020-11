El viceministro de Salud bonaerense dijo el año que viene, si se aprueba una vacuna, se aplicará a seis millones de personas en la Provincia Crédito: twitter

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que le preocupa que haya "una sensación de pospandemia" en la sociedad, y recordó que las consecuencias del coronavirus Covid-19 "no terminaron", a pesar de que la vacuna para inmunizar a la población está más cerca.

"Para llegar en mejores condiciones al invierno que viene, tendríamos que tener un porcentajes de la población vacunada y estar sin casos o con menos casos", dijo el funcionario de la cartera de Axel Kicillof. Hoy, sostuvo, se está "lejos" de esa situación.

"La vacuna Sputnik V podría estar llegando para finales de diciembre o principios de enero", señaló el viceministro. Según informó, el plan del gobierno provincial es vacunar a las personas mayores de 60 años, a aquellas que tengan entre 18 y 59 con factores de riesgo, los trabajadores esenciales, los de la seguridad y la educación. Se trata de 6 millones de personas, que, esperan, serán vacunadas entre enero y marzo. Es decir, antes de una eventual segunda ola de contagios como la que se registra actualmente en Europa.

"La idea es no vacunar en los centros de salud, para que esos lugares sigan trabajando", especificó Kreplak. Y apuntó que se impulsará un "sistema de turnos", se prepararán centros especiales para vacunar y garantizar las cadenas de frío. "Para el invierno que viene vamos a haber vacunado a 6 millones de los 17 millones de habitantes que tiene la provincia. Es decir, que quedarán 11 millones sin vacunar", detalló.

En ese sentido, remarcó que "no alcanza solo con la vacuna" para prevenir rebrotes, sino que se debe "tener un trabajo de cuidado y distanciamiento desde ahora"."Preocupa que haya una sensación de pospandemia cuando el coronavirus no terminó. No pensemos que esto pasó, hay que seguir cuidándose mucho", remarcó.

En ese marco, el funcionario se refirió a las vacaciones y resaltó: "Para que podamos tener temporada de verano, tienen que bajar los casos". Sugirió que la población pueda descansar pero "con distanciamiento, uso de tapabocas, tranquilidad, cuidados y protocolos, sabiendo que si uno del grupo se enferma, están todos afuera porque hay que hacer el aislamiento". Y sobre los festejos de Navidad y Año Nuevo, pidió que las celebraciones este año "sean más chicas" y sin exponer a la población de riesgo a eventuales contagios.

Mientras tanto, como informó LA NACION, en la búsqueda por garantizar la provisión de una vacuna contra el coronavirus lo antes posible, el Gobierno se contactó con numerosos laboratorios, pero no lo hizo con la farmacéutica Moderna, que hoy anunció una efectividad del 94,5% en los estudios preliminares de la fase 3 del suero. De todas formas, la Casa Rosada no descarta la posibilidad de establecer un vínculo con la empresa norteamericana aunque la prioridad, afirman funcionarios al tanto del proceso, es cerrar las conversaciones que ya están en curso.

