El director del Banco Ciudad y exdiputado del Pro Nicolás Massot dejó de manifiesto hoy cierto distanciamiento del ala dura de Cambiemos en torno a la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno anterior, que lo tendría a él como uno de los blancos.

Sobre las especulaciones que despertó la ausencia de su firma en la carta de apoyo de Juntos por el Cambio al secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, investigado por la Justicia en la causa de espionaje político por la que esta semana hubo 22 detenidos, Massot expresó a la radio Futurock: "No firmé la carta en defensa a Darío Nieto porque nadie me llamó, nadie me mandó un borrador, ni nada ".

Massot, que se presentó como querellante en la causa junto al expresidente de la cámara de Diputados, Emilio Monzó, dijo esta semana en LN+ que él no creía que Macri estuviese al tanto del espionaje.

En esa misma dirección, el exdiputado dijo esta mañana: "Aunque no haya habido una cadena de mandos, el hecho en sí mismo inviste una gravedad enorme". Y agregó: "Creo que estamos al inicio de la causa y respecto de lo que podría a llegar a existir, estamos frente a una parte chica . Me parece apresurado sacar conclusiones".

En cuanto al intento de expropiación de la empresa Vicentín por parte del Gobierno , Massot también se alejó de las comparaciones que realizó la titular de Pro, Patricia Bullrich, en relación a la ley 125 que enfrentó a la expresidenta Cristina Kirchner con el campo en 2008, al llamar a este nuevo conflicto "la 126". "No veo tan comparable Vicentin con la 125. En aquel momento el gobierno buscó la pelea y creó el conflicto . Acá parece haber habido un recálculo y reconocimiento de la realidad. Hoy hay una oposición mucho más organizada y eso es sano", dijo Massot.

" No creo que se puedan hacer comparaciones simplistas con Venezuela . Sí se planteó que no eran los modos. Es tarea del conjunto de los poderes del Estado evitar que se derrumbe una empresa", agregó.

