Un día antes del retorno a las aulas en la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, dijo que "todos tenemos que poner el esfuerzo en este regreso cuidado, que es un proceso en construcción" y consideró que son los protocolos los que permiten esa vuelta y no la vacunación, ya que los estudiantes no serán inoculados. En plena transición entre la educación virtual del año pasado y la presencialidad, el ministro lanzó una controvertida frase al mencionar un "proceso de reorganización pedagógica" para diseñar la escolaridad.

A pesar de reconocer "el enorme esfuerzo de la comunidad educativa, de docentes, estudiantes y familias" durante el año pasado, el funcionario admitió que "el aprendizaje es muy distinto en el hogar que en la escuela", ya que "se consolidan las desigualdades", lo que llevará a transitar "aulas que son mucho más heterogéneas".

Debido a ello, consignó para el canal TN: "Hemos acordado de manera unánime las 23 provincias, la ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional un proceso de reorganización pedagógica: la unidad pedagógica 2020 y 2021". Para explicar dicho esquema, indicó que es "un proceso que implica una reorganización integral de lo pendiente y de lo que se proyecta para este año".

Además, agregó: "Los chicos no pasaron de grado de manera automática, no es que se les dio por aprendido cuestiones que no aprendieron. En este ciclo lectivo que se inicia se realizará un trabajo diagnóstico para poder abordar el proceso pedagógico de cara a lo que ha sido este aprendizaje desigual. Se va a comenzar por aquellos aprendizajes que quedaron pendientes".

Ya con cierta calma, tras la escalada de presión para que volvieran las clases presenciales, Trotta aseguró que "intensificar" no implicará ver los mismos contenidos "un poco más rápido", sino que buscará "reorganizar la propuesta pedagógica en cada aula". De acuerdo a lo que anticipó, al finalizar 2021, los estudiantes deberán acreditar la unidad pedagógica para así avanzar al año siguiente.

A su vez, señaló que otra cuestión que se acordó con total consenso en el Consejo Federal de Educación, la semana pasada, fue que cualquier decisión -tanto para incrementar la presencialidad, como para abordar una situación epidemiológica compleja- debe adoptarse en "la mínima unidad geográfica posible". En cuanto a ello, indicó: "No podemos tomar a la Argentina como un todo, tampoco a una provincia como un todo, cuando podemos adoptar las medidas en un distrito, un departamento o una comuna. Eso es parte del aprendizaje que nuestra sociedad ha adquirido".

La vacunación de los docentes

Trotta no dio suficientes precisiones en relación con las previsiones sobre el calendario de inoculación a los docentes, a pesar de que había expresado su voluntad de que para marzo "los maestros ya estén en proceso de vacunación". Sí dijo que son 1.450.000 los que deben vacunarse y que comenzarán a hacerlo aquellos que pertenezcan a la educación inicial, la educación especial y el primer ciclo de la primaria.

"Estamos esperando el OK del Ministerio de Salud para poder desplegar con las provincias la vacunación de los docentes", comentó el ministro, quien sostuvo que aquellos maestros y maestras que presenten factores de riesgo trabajarán a distancia. Además, aclaró que en la Provincia comenzaron a vacunar a docentes, pero no por serlo, sino por pertenecer a grupos de riesgo.

"Lo que permite el regreso seguro a la presencialidad cuidada son los protocolos, porque al momento de vacunar, se vacunarán solo maestros y maestras, no se han vacunado a niños y niñas en ningún lugar del mundo. Entonces, a pesar de que estén vacunados todos los maestros, la escuela va a tener que seguir conviviendo con protocolos", aseguró.

"Creemos que vamos a llegar a un acuerdo paritario con los sindicatos"

Este jueves se realizará el primer encuentro para discutir la paritaria nacional docente y Trotta se mostró esperanzado por lograr sintonía con los representantes gremiales. "Vamos a discutir, a debatir, a escuchar cada una de las posiciones de los cinco sindicatos nacionales. Nosotros creemos que vamos a llegar a un acuerdo paritario con los sindicatos", dijo.

"Cuando hay conflicto no pierden los gobiernos, no pierden los sindicatos, pierden los chicos en la escuela. Creemos que el diálogo es la manera de encontrar la mejor solución en un año muy complejo", cerró.

