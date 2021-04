Nicolás Trotta, sobre la protesta de piqueteros: “Yo estaba adentro del ministerio”

“Les pibes [sic] decidimos ocupar el Ministerio porque queremos estudiar y trabajar”, así anunciaban las Juventudes Piqueteras ayer, a las 15, que habían ingresado a la sede del Ministerio de Educación de la Nación, en reclamo por los problemas de conectividad y la falta de dispositivos para tal fin.

“Yo estaba adentro del Ministerio”, aseguró el ministro de la cartera, Nicolás Trotta, hoy en Radio 10. El funcionario consideró “inentendible el paso a la violencia” y comentó: “En un momento la movilización se termina descontrolando. Rompen la puerta, ingresan y ahí mi principal preocupación era que no haya una escalada de violencia”. De acuerdo a lo que detalló, los manifestantes estuvieron dentro del edificio entre una hora y una hora y media.

El ministro admitió haberse comunicado con Emilio Pérsico, un histórico dirigente del Movimiento Evita que ahora es secretario de Economía Social, y con Gabriel Fucks, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, para intentar dialogar con los manifestantes de organizaciones de izquierda como el Polo Obrero, un sector de Barrios de Pie no alineado con el gobierno nacional y el Movimiento Teresa Rodríguez.

Movimientos sociales ocuparon la sede del Ministerio de Educación y fueron desalojados

“Lo llamé a Emilio Pérsico para decirle ‘veamos con quién se puede dialogar para que no haya un paso más’. Me comuniqué con Gabriel Fucks para decirle ‘estamos dialogando, que no haya expresión de Fuerzas de Seguridad, lo vamos a resolver a partir del diálogo’. Lo menos que queríamos es que haya un paso más vinculado a una violencia o respuesta por parte del Estado que, en cierto puto puede ser legítima, pero nos parecía central el diálogo, escuchar”.

El reclamo también tuvo eco en las dependencias del Ministerio de Educación en el interior. En un comunicado, las organizaciones congregadas pedían WiFi en los barrios populares, entrega de notebooks, becas y Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos. “Es un reclamo en general, pero reclaman becas, conectividad, computadoras, políticas que está llevando adelante nuestro gobierno”, sintetizó Trotta, quien detalló que el 20% de lo que se recaude con el impuesto a las grandes fortunas se destinará a las Becas Progresar.

La presencialidad en las escuelas

Con el incremento de casos de coronavirus en la Argentina -que las autoridades ya consideran el comienzo de la segunda ola-, el ministro aseguró, en línea con sus pares de la Ciudad y de la Provincia, que “la evidencia confirma que no se producen contagios en la escuela”.

En ese sentido, Trotta dijo: “Tenemos que priorizar la presencialidad y que hable la evidencia. La presencialidad no es una cuestión de deseo ni de especulación, es lo que nos debe reflejar la evidencia en cada uno de los lugares de la Argentina”.

Comentó también que, en caso de que se complejice la situación epidemiológica en algún punto del país, deberán suspenderse las clases presenciales en la “mínima unidad geográfica posible” y pidió a las familias mantener los cuidados por fuera del ámbito escolar.

“Van a ser meses de complejidad porque nuestro protocolo es muy estricto, frente a dos síntomas de Covid hay que aislar el aula. La mayoría de los casos terminan siendo negativos, pero si un chico tiene fiebre tenemos que tratarlo como si fuese Covid”, anticipó el ministro, aunque destacó las nuevas reglas: “Alguna jurisdicción en particular [por la Ciudad] decía que había que relajar los protocolos. Nosotros decíamos que no, porque estos protocolos estrictos -son de los más estrictos del mundo- nos permiten no solo el regreso a la presencialidad, sino sostenerla en estos momentos de complejidad”.

