“No es un estado de derecho”: la crítica de Santiago Cafiero a la política sanitaria de Ciudad

“No es un estado de derecho”, sostuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para referirse a las decisiones sanitarias que adoptó la ciudad de Buenos Aires en el último tiempo contra la pandemia del coronavirus, y la comparó con la provincia bonaerense, en donde el gobernador Axel Kicillof anunció el viernes pasado el regreso a la presencialidad en las escuelas para la zona metropolitana.

“Hay actividades que estaban bien establecidas en el semáforo epidemiológico” regulado por el decreto presidencial, dijo Cafiero, y agregó que “cuando bajan los casos se saca al distrito de ‘alarma’ y pasan a ‘alto’ riesgo’”, explicó el funcionario sobre las nuevas aperturas, en declaraciones en Radio Con Vos. Además, consideró que no es correcto hablar de “flexibilización” de las restricciones.

Sobre el cumplimiento del semáforo epidemiológico, el funcionario sostuvo que “no está pasando en la ciudad de Buenos Aires”, y advirtió que “si bien [la ciudad] viene sosteniendo una baja en la cantidad de casos, todavía falta para pasar de alarma a alto riesgo”.

“El gobierno de la ciudad aplica las normas y las leyes cuando las considera justas, ahora si considera que no son justas, no las aplica. Eso no es un estado de derecho, eso es un error. Hay un decreto de necesidad de urgencia y hay una ley que se está debatiendo en el Congreso que plantea estos parámetros epidemiológicos”, enfatizó.

Según el funcionario, “la Ciudad debería esperar a pasar de fase de alarma a la de alto”. “La provincia ya pasó”, dijo, y atribuyó ese logro a que desde “mayo o antes” empezaron a “trabajar sobre el semáforo”. “La ciudad de Buenos Aires tiene más tasa de incidencia que la región metropolitana de Buenos Aires”, aseguró.

Cafiero también se refirió a la relación del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que son los medios y la oposición los que “instalan” la idea de una mala relación o posible “ruptura” entre ellos. “Yo les tengo una noticia, eso no va a suceder”, dijo.

“El presidente y la vicepresidenta sostienen una relación de años, de mucha cordialidad y fundamentalmente de intercambio de opiniones. Molesta que sigamos juntos, que no nos peleemos y que las diferentes miradas que podamos tener sobre algún punto no sean determinantes para una ruptura. No pensamos todos lo mismo, pero si tenemos los mismos objetivos”, finalizó.

Según los datos que actualiza periódicamente LA NACION, en los últimos siete días, la provincia de Buenos Aires registra un promedio de positividad de los testeos del 31% mientras que la Ciudad de Buenos Aires un 21%.

Hoy se registraron en el país 27.260 casos positivos de coronavirus Covid-19 de los cuales 9.800 corresponden a la provincia de Buenos Aires y 1841 a la Ciudad.

LA NACION