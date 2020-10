No hay clases, pero La Cámpora organizó una jornada para chicos al aire libre

La agrupación kirchnerista organizó una jornada de trabajo en un barrio y fue criticada en redes sociales Crédito: Twitter

La agrupación kirchnerista La Cámpora organizó una jornada de trabajo y pintura junto a niños del barrio La Matera, en Quilmes Oeste. En pleno debate por el regreso a las aulas,tras la suspensión de las clases presenciales por la pandemia de coronavirus hace seis meses, las críticas no tardaron en llegar.

La actividad fue difundida en las diferentes cuenta de La Cámpora en redes sociales, donde mostraron las fotos de la pintada en la plaza ubicada en las calles nº 814 y 890, de este barrio.

"Contamos con ayudantes de lujo, lxs niñxs de alrededores, que con mucha paciencia y ganas colaboraron con nosotrxs", indicaron. La intendenta de este municipio, Mayra Mendoza, forma parte de la agrupación kirchnerista.

En las fotos se ve a los integrantes junto con un grupo de niños pintando una plaza, la mayoría de ellos sin barbijo ni ningún otro tipo de protección. Lo que provocó fuertes críticas en las redes. Se cuestionaba que estas actividades ocurren, pero la dirigencia política sigue sin resolver qué va a pasar con la educación de millones de niños en el país.

Una usuaria de Facebook planteó: "¿Los chicos no pueden ir al colegio pero sí a pintar plazas?". Y otra persona, en la misma red social, cuestionó: "Clases al aire libre no, pero ponerlos a trabajar para el Municipio sí".

El periodista Eduardo Feinmann se sumó a las críticas y compartió un tuit con las fotos de la pintada y el mensaje: "Escuelas no. Explotación infantil, sí".

Mayra Mendoza se refirió al regreso de los alumnos a las clases presenciales el mes pasado y sostuvo que no se podía considerar hasta tanto no haya una vacuna en el país. "Hoy la vuelta a clases no es una preocupación", había expresado la intendenta, con una marcada postura sobre el debate que genera el regreso a las aulas en medio de la pandemia.

