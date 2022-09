“No inventen estupideces, son responsables de formar la opinión pública”: el descargo de la abogada de Nicolás Carrizo

Brenda Salva, abogada y periodista, quedó en el medio del debate por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner al formar parte del equipo de letrados que defiende a Nicolás Carrizo, el presunto líder de la “banda de los copitos”, que habría estado detrás del atentado contra la vicepresidenta.

Luego de que se conociera que, además de abogada privada, trabajaba como asesora externa de una diputada nacional de PRO, Salva publicó ayer un posteo en el que dio detalles de su carrera profesional, defendió su decisión de formar parte del equipo de defensores de Carrizo y pidió a sus “excolegas”, los periodistas, que “no inventen estupideces” porque “son responsables de formar la opinión pública”.

A través de su cuenta de Instagram, la excolumnista de temas policiales en Canal 26, Crónica y LN+, dijo: “Durante 20 años de ejercicio periodístico, tanto en gráfica, radio y últimamente televisión, intenté (incluso estoy segura de que lo hice), comunicar con la verdad, dar hechos objetivos y concretos”.

“Y aprendí a decir ‘no sé. No tengo ese dato. No me consta’. También aprendí a no usar la mentira y el engaño para engordar una noticia”, siguió en el posteo que subió ayer por la tarde y agregó: “ Como fui periodista y amante del derecho, decidí oficializar mi relación con este último. Y dejar atrás a los medios ”.

Salva aseguró: “Hoy, estoy orgullosa de esa decisión. Agradezco a quienes me pusieron palos en la rueda, quiénes me maltrataron e incluso humillaron. Porque hoy, con otra perspectiva, del otro lado del mostrador, la visión del concepto de verdad cambia notoriamente”.

“Aprovecho este breve descargo para aclarar unas cosas: Sí, soy asesora de una diputada por PRO. Sí, fui asesora de un diputado del PRO. Sí, fui asesora y realicé prensa para varios referentes del oficialismo. También fui prensa de artistas a mis 20. Ah, me olvidaba: también lo fui de Movimientos sociales”, enumeró la abogada que en el día de hoy fue apartada de su cargo en la Cámara baja y sumó: “Y sí, soy abogada. Trabajo orgullosamente y con mucha pasión de lo que amo. Y tengo la suerte de hacerlo con el Dr. Marano. Me apasiona el derecho penal. Y lo ejerzo con gusto”.

Los últimos párrafos del descargo va dirigido al periodismo: “Entonces: queridos y queridas excolegas, investiguen dónde tienen que investigar, no pierdan su valioso tiempo en buscar nexos dónde no los hay. No inventen estupideces, son responsables de formar la opinión pública. Y dicho sea de paso, todo lo que se pueda decir sobre la causa, estaré a disposición. Pero por favor: pavadas, no ”.

De avalarla a apartarla en menos de 24 horas

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC-Pro) Karina Bachey hoy decidió echar como su asesora a Salva por tomar la defensa de Gabriel Carrizo, uno de los detenidos por el atentado contra Cristina Kirchner. “Corresponde velar por el esclarecimiento del hecho y por la paz social”, justificó su decisión la legisladora opositora en un breve comunicado en que explicó que Selva la asesoraba “en temas de discapacidad” pero en simultáneo ejercía su profesión de abogada. Ayer, destacado la libertad de la letrada para ejercer su profesión en el ámbito privado.

Anoche, el bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT) exhortó anoche a Bachey a separar “con urgencia” de su grupo de colaboradores a Brenda Salva, abogada defensora de Carrizo, por considerar que su permanencia en el cargo “contradice” la convivencia democrática.

“Es imprescindible que la diputada nacional de Pro Karina Bachey separe con urgencia de su staff de asesores a Brenda Salva, abogada defensora de Gabriel Carrizo”, expresaron desde el bloque de diputados del FdT a través de un comunicado.

Nicolás Gabriel Carrizo es el cuarto detenido en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la exprtesidenta que ocurrió el jueves 1 de septiembre pasado. Brenda Salva es defensora de Carrizo, junto con Gastón Marano, que fue asesor hasta hace pocos días del senador nacional por Chubut de JxC, Ignacio Torres, en la Comisión Bicameral de Inteligencia.