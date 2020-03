El dirigente que milita en Juntos por el Cambio desestimó la decisión del Partido Justicialista de Río Negro de expulsarlo Fuente: Télam - Crédito: Archivo

El dirigente de Juntos por el Cambio , Miguel Pichetto , dijo hoy que no se siente "traidor" del Partido Justicialista (PJ) y desestimó la decisión de la conducción partidaria de Río Negro de expulsarlo del espacio . "Son pavadas que atrasan un montón de años e implican prácticas stalinistas de purgas para tratar de dar ejemplaridad", señaló el exsenador.

En diálogo con radio Continental , Pichetto sostuvo que no es "significante para los argentinos" lo que pasó en el Congreso del PJ , donde ayer se inició el proceso de recambio de autoridades en medio de un pedido de unidad, y, también, el titular del partido de Río Negro, Martín Soria , anunció la decisión de expulsar al ex senador.

" Hace dos o tres años que me fui del partido : me expulsan de un lugar del que ya me había ido; no es significativo", aseveró Pichetto, y agregó: "Hacen este tipo de cosas cuando ya me fui, porque en 2015 prácticamente le dejé el lugar a gente más joven".

Para Pichetto, se trata de "prácticas stalinistas de purgas para tratar de dar ejemplaridad , y esas pavadas atrasan un montón de años".

Al mismo tiempo, Pichetto que actualmente integra la mesa de conducción de Juntos por el Cambio y fue recientemente invitado a la reunión de la cúpula del Pro, afirmó que no pretende "vivir en el espacio político" del PJ.

"Viví toda mi vida en el peronismo y entendí que es un proceso que estaba concluido, que había que construir un partido más moderno, de centro, federal ", sostuvo Pichetto, y lamentó que Alternativa Federal, espacio que integraba junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti , el exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y el actual diputado del Frente de Todos Sergio Massa , se dinamitara.

Por último, afirmó: " Para nada me siento traidor ; ese es un concepto estúpido, viejo, y la palabra «traidor» carece de inteligencia por parte de quien la emite".