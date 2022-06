Nuevo piso: solo el 10% está satisfecho con el rumbo del país y un solo integrante del Gabinete supera el 20% de imagen positiva

Una nueva encuesta bimestral, que lleva adelante desde 2016 la Universidad de San Andrés, ubicó en un nuevo piso la satisfacción sobre el rumbo del país y reveló que solo el 10% de los entrevistados está conforme o a favor. La cifra es la más baja desde que se lleva adelante el relevamiento, que incluye los cuatro años de Cambiemos y los dos y medio que lleva el Frente de Todos.

Según los resultados de la encuesta de “Satisfacción Política y Opinión Pública” de esta casa de estudios, en base a 1043 entrevistas (realizadas entre el 27 de mayo y el 8 de junio) a adultos de 18 años en adelante en todo el país. Ante la consulta de ¿cuál dirías que es tu nivel de satisfacción con cómo marchan las cosas en el país?, solo uno de cada 10 consultados dijo estar “muy satisfecho” (2%) o algo satisfecho (8%), mientras que el 88% dijo estar muy insatisfecho (62%) y algo insatisfecho (26%). En tanto, un 2% respondió que “no sabe”.

Consultado por LA NACION, el director de la encuesta, Diego Reynoso analizó: “Creo que ese 10% es un piso . La pregunta sobre la satisfacción es muy diferente a la pregunta sobre el apoyo o la aprobación. Es un análisis general de cuán satisfecho estás con la marcha general de las cosas. Ese 10% que está satisfecho con la marcha general de las cosas es un voto de confianza más que estar satisfacción. Este 10% es un núcleo duro de satisfechos que haga lo que haga el gobierno van a estar satisfechos”.

Cuando los entrevistados fueron consultados por la satisfacción sobre el desempeño de la administración de Alberto Fernández, el escaso resultado tuvo una mejoría y se ubicó en el 21% de aprobación contra el 75% que está insatisfecho. Al preguntar sobre la figura de Alberto Fernández, el mandatario se ubica en el 17 por ciento de imagen positiva y 76% de imagen negativa, la mayor entre los 23 políticos consultados por la casa de estudios.

Sobre esta mejoría, Reynoso dijo: “Con el acuerdo del FMI se empieza a ver una desaprobación del Gobierno incluso de votantes intensos. Esto es un dato y qué es lo que me parece que lo lleva a esa caída de 25 puntos a 18 que es más que el error estadístico, eso es una reducción significativa. Ahora, estos 21 que tenemos de respaldo implicaría un leve crecimiento en alguno de esos votantes. Con la firma del FMI en enero, febrero estos rechazaron al gobierno y ahora se reposicionan. Pero no es muy claro el motivo. Pueden ser votantes extremistas que lo vuelve a apoyar, o votantes moderados que lo apoyan por esta fractura con los más extremistas. También puede ser un mix de ambos flujos. Lo cierto es que este aumento no nos debería llevar a pensar que es fin de la caída, o un amesetamiento de la caída o el principio de una escalada positiva. En principio no hay señales de que eso vaya a ocurrir”.

Los resultados no son mejores cuando se consulta sobre la imagen de los integrantes del Gabinete Nacional. En este caso, solo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, supera el 20% (tiene 21%) de imagen muy buena (7%) y algo buena (14%). Sin embargo, la imagen negativa de la reemplazante de Ginés González García es del 46%.

El podio de los ministros mejor vistos lo completan el titular de Economía, Martín Guzmán y el de Ciencia, Daniel Filmus, ambos con el 17% de aprobación. En tanto, Guzmán cosecha un rechazo del 47% y Filmus del 45 por ciento. En el extremo opuesto, el titular de Seguridad, Aníbal Fernández, tiene el mayor rechazo con el 70% de imagen negativa. Le sigue Santiago Cafiero, con el 57 por ciento.

Para Reynoso, estos resultados bajos se deben más a un desconocimiento de los funcionarios que a desaprobación. “El desconocimiento de ellos es alto. Si te fijás, en muchos el nivel de conocimiento de instalación de esos nombres es muy bajo. Quizás se conozca más al ministro de tal cosa, que a la persona. Si yo te digo, por ejemplo, Elizabeth Gómez Alcorta no la conocen muchos. Si digo la ministra de Género y Diversidad, sí. Se piensa más en el ministerio que en quién la persona a cargo. Ese bajo nivel de conocimiento también lo tenían funcionarios del anterior gobierno. Lo que siempre pasaba es que los más conocidos eran los que mayor imagen negativa. A medida que eran conocidos, por algún escándalo o alguna riña, les aumentaba la imagen negativa. Acá pasa algo similar, mayor nivel de conocimiento, crece la roja y la rosa que son la negativa y la muy negativa”, detalló.

La imagen de los políticos más relevantes del país

Ante la pregunta sobre qué imagen tenían de los principales dirigentes políticos y sociales del país, los primeros 11 lugares de imagen positiva lo tienen políticos que no forman parte de la coalición de gobierno del Frente de Todos. La primera en aparecer es Cristina Kirchner con un 20% de imagen muy buena o algo buena. Sin embargo, la vicepresidenta está en el tercer lugar de imagen negativa (73%), por detrás del presidente (76%) y Máximo Kirchner que suma el 74% de apreciación muy o algo mala.

El ranking de los que tienen mayor imagen positiva está encabezado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta con el 38%. Segunda se ubica Patricia Bullrich con el 36% y el tercer lugar es compartido por dos diputados:Javier Milei y María Eugenia Vidal con el 34% cada uno. Si se mira la imagen negativa de estos cuatro opositores, Rodríguez Larreta suma 47%, Bullrich 49%, Vidal 42% y Milei 35%.

Los encuestados también fueron consultados sobre la pandemia del coronavirus Covid-19. En el último trimestre, el 54% consideró que la pandemia aún no terminará, pero nos acostumbraremos a vivir con el SARS-CoV-2. A esto se suma la baja sobre los que consideran algo o muy peligrosa a la Covid-19. De diciembre del año pasado a esta parte, bajó 16 puntos del 89% al 73 por ciento.

En tanto, con la suba de contagios, en los últimos dos meses aumentó un 5% y llegó al 68 por ciento, la cantidad de personas que se consideran que están expuestas al contagio del coronavirus.

