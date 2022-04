Nunca llegó a ser despedido y ahora estará en un acto junto con el Presidente

Este jueves, poco menos de 72 horas después de sentarse junto al ministro, Martín Guzmán, para anunciar una serie de medidas en pos de intentar compensar la suba de la inflación, el presidente Alberto Fernández, se mostrará en Neuquén con funcionarios del área de Energía, que reportan al kirchnerismo duro, con quienes está enfrentado el titular de Economía, entre ellos Federico Basualdo, el funcionario al que le pidieron la renuncia pero nunca se fue. Para entonces Guzmán estará a más de seis mil kilómetros, en Washington D.C.

El hecho fue interpretado de distintas maneras en las diferentes terminales del oficialismo. Mientras están quienes lo ven como un “gesto” de Fernández hacia el ala duro de la coalición de Gobierno, tras semanas de crisis interna, otros lo ven como que el mandatario se “mete” en la interna de la cartera, precisamente uno de los principales ejes de conflicto en la grieta interna, y por último quienes optaron por relativizarlo y verlo como parte de una “lógica de gestión”.

Con Guzmán en la capital estadounidense, para reunirse con el FMI, el mandatario coincidirá con el 1 y 2 de Energía, Darío Martínez y Basualdo, de las filas de La Cámpora, y el titular de ENARSA, Federico Bernal, en Vaca Muerta. “Es un acto de mucha importancia. Se acercan los cien años de YPF y se va a dar inicio al gasoducto Néstor Kirchner, que es una obra monumental. Es lógico que todos estén”, coincidieron parte de las distintas fuentes consultadas.

Desde el entorno de Fernández aseguraron a La Nación que su presencia allí no amerita “otra lectura” que el hecho de que “va a inaugurar las obras del gasoducto más importante de Latinoamérica, que en un año va a estar llevando gas de Vaca Muerta al mundo”.

Insistieron en que el gasoducto “lo resolvió” Guzmán y que con “YPF y Darío (Martínez) está trabajando bárbaro” . En tanto que se refirieron a Basualdo como un “funcionario muy menor”. Ante la consulta sobre por qué si era así, no se había efectivizado su despido del ministerio, como buscó Guzmán, en referencia a lo sucedido en mayo del año pasado, se refirieron a que fue “hace dos años y no es tema hoy”.

“Es un acto emblemático, después de los dichos de Guzmán -“seguiremos con los que estén alineados con el programa definido”- que estén ahí todos”, sostuvo hoy un hombre de las filas del albertismo en Casa Rosada.

“Es lógico que estén ahí porque es una obra estratégica en la que trabajaron desde el minuto 1″, defendieron cerca del kirchnerismo duro la presencia de Martínez y Basualdo. “El acto tiene envergadura por sí mismo para que estén todos”, agregaron y se explayaron en que Fernández “no es que se muestra con ellos sino con “el sector”. “Es un acto de gestión y va a estar el sector que trabajó. Son funcionarios de Gobierno”, completaron.

La agenda de Fernández en Neuquén aún no está completa, pero incluiría la entrega de viviendas en la capital provincial tras lo que se desplazaría a Vaca Muerta para el acto en el que se dará inicio formal a la obra del gasoducto Néstor Kirchner, en la que se invertirán US$1500 millones. La obra se realizará en dos tramos: el primero irá desde allí hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, y el segundo hasta Santa Fe. Será financiado con aportes del tesoro y con parte de lo recaudado del “aporte solidario a la riqueza”, según informaron en YPF.

“No es una cuestión de nombre, plantean que Basualdo es el problema, pero no es así. Sí hay un problema es que las medidas que se vienen tomando en materia económica no están en sintonía con lo que pasa en el país ”, apuntaron desde el kirchnerismo duro. Tras lo que hicieron referencia a las medidas anunciadas ayer por Guzmán y agregaron: “se puede focalizar en uno o varios nombres como madre de todos los problemas, pero el tema es cuando no hay reacción ante lo que está pasando y esa es la única realidad”, apuntaron con dureza respecto de la política económica que sigue el Gobierno.

“Pueden operar y pegar todo un fin de semana con los supuestos cambios que se van a dar en el Gabinete -en referencia a lo que sucedió este fin de semana cuando el mandatario aún evaluaba posibles cambios de nombres en los equipos- pero el problema no está en un secretario o un subsecretario y lo saben”, agregan.