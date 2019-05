Obra pública: Cristina Kirchner irá a la segunda audiencia del juicio oral

La expresidenta había sido autorizada a ausentarse, pero no pudo justificar los motivos Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Cristina Kirchner asistirá hoy a la segunda audiencia del juicio oral por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz en los tribunales federales de Comodoro Py.

La exmandataria había pedido autorización para ausentarse al Tribunal Oral 2, a cargo del juicio, que aceptó el pedido de eximirla de asistir a las audiencias, pero pidió que justifique los motivos.

Los jueces la autorizaron a no concurrir en caso de que en el horario de la audiencia tuviera alguna actividad vinculada a su función oficial como senadora nacional.

"Estimamos que el referido cumplimiento de tareas oficiales con motivo del cargo que ostenta como senadora nacional luce razonable a la luz de la necesaria protección que es dable procurar a la institución parlamentaria como órgano deliberativo y representativo de la voluntad popular", señalaron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Carlos Beraldi, el abogado de la expresidenta, había solicitado al Tribunal que autorizara a Cristina a ausentarse por tres motivos: conocía los requerimientos de elevación a juicio "acabadamente" por haberlos leído con anterioridad y que se encontraba al tanto de la imputación. Además, afirmó que debía cumplir "tareas oficiales" que podían superponerse con los horarios de las audiencias. Y planteó que por cada desplazamiento de Cristina Kirchner a Comodoro Py resultaba muy costoso el operativo de seguridad.

Restan al menos dos audiencias para que termine la lectura del requerimiento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, inciado el martes pasado al comienzo del juicio, y luego será el turno de los de la OA y UIF.

El juicio

Cristina Kirchner comenzó a ser juzgada el martes pasado como supuesta jefa de una asociación ilícita que cometió delitos durante el kirchnerismo, entre ellos el direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del detenido Lázaro Báez.

Según la acusación, en ese lapso se adjudicaron a los Báez 51 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inconclusas, tuvieron sobreprecios o no eran necesarias.

Tras la lectura de las acusaciones se iniciará la etapa de planteo de cuestiones preliminares, y luego comenzarán las declaraciones indagatorias, etapa que es de concurrencia obligatoria.

Junto a la ex presidenta son juzgados Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José López, y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

Los cuatro están detenidos, mientras que además se juzga a otros ocho acusados que permanecen en libertad bajo fianza.