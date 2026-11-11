Oficialismo y oposición coincidieron en la celebración de la figura de León XIV: “Gracias por venir”

Tras encabezar una multitudinaria celebración en la Basílica de Luján, el papa León XIV se despidió de la Argentina en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de emprender viaje rumbo a Lima, Perú.

Su partida del país generó repercusiones en todo el arco político, con mensajes de despedida tanto desde el oficialismo como de la oposición. Referentes de diversos espacios coincidieron en destacar el impacto social y espiritual de sus cuatro días de visita a la Argentina.

El Papa León XlV saluda desde al avión que lo llevará a Perú luego de terminar con la visita de cuatro días en la Argentina Hernán Zenteno

Desde el Gobierno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó un extenso mensaje en la red social X para agradecer la visita del Papa. “Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria”, expresó.

En su publicación, destacó también la recepción que tuvo el Pontífice durante su estadía y consideró que los argentinos estuvieron “a la altura de esta histórica visita pastoral”.

En ese sentido, señaló que el acontecimiento estuvo marcado por el amor, la esperanza y la fe, y sostuvo que los días compartidos con el Santo Padre permanecerán “para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos”.

El posteo de la Karina Milei en X

Desde la oposición, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó el vínculo que estableció el Sumo Pontífice con los fieles argentinos y le agredió por honrar la memoria de su predecesor, Francisco.

“León, los bonaerenses y los argentinos guardaremos para siempre en nuestros corazones su visita. Nos alegra profundamente que haya podido disfrutar del cariño de todo un pueblo que, como bien dijo, siempre está dispuesto a tender una mano para el que lo necesita”, escribió en la misma red social.

Y agregó: “Gracias por venir a nuestro país y a nuestra provincia, por hablarle a los excluidos, por su recuerdo de Francisco y por mostrarnos un camino de esperanza en estos tiempos donde tanto lo necesitamos”.

Otra de las dirigentes que se manifestó fue la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien participó de las actividades realizadas en Luján junto al Hogar de Cristo y millones de fieles.

“Vivimos una jornada inolvidable junto al Papa León XIV. Su mensaje nos recordó que no podemos acostumbrarnos al sufrimiento de los demás y que siempre hay motivos para volver a creer en un futuro compartido”, expresó en X.

Por su parte, el diputado de Fuerza Patria, Juan Grabois, publicó un breve mensaje acompañado por dos imágenes emblemáticas de la visita de León XIV: una fotografía del pontífice compartiendo la mesa en Luján y otra de la multitud de fieles que formó una enorme cruz durante la celebración religiosa.

La publicación de Grabois en X

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