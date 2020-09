Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2020 • 07:45

Con tanta gente encerrada, aquí y allá, por culpa de la pandemia, no pocos de los que andan sueltos aprovechan para perpetrar sus pillerías. Aquí, por ejemplo, las tomas de tierras en el conurbano, El Bolsón y Villa Mascardi avanzan ante la anomia oficial. En España, el nuevo auge de okupas, cerca de Madrid, Navarra y la Costa del Sol, en cambio, no se la llevan tan de arriba.En la capital española y en municipios cercanos se calcula que hay unos cuatro mil intrusos en casas vacías o abandonadas. En Nuevo Batzán, a 40 kilómetros de Madrid, los vecinos golpean cacerolas y sartenes en protesta por los cincuenta chalets usurpados. "Okupas fuera", pintaron con aerosol blanco sobre el portón de acceso al barrio. Mientras acá Sabrina Frederic y Axel Kicillof procuran mirar para otro lado, la policía de Pamplona desalojó a 14 personas que habían tomado un edificio municipal y tapió puertas y ventanas. La Junta de Andalucía, por su parte, cortó la luz y el agua de una residencia en Marbella para desalentar la ocupación ilegal y debió correr a varios. Se detectó que algunos vivillos no lo hacen por ninguna necesidad acuciante sino solo para lograr unas vacaciones gratis junto al mar.

