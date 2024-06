Once diputados kirchneristas denunciaron a Bullrich porque fueron “reprimidos” en la protesta por la Ley Bases

Escuchar

Un grupo de once diputados nacionales de Unión por la Patria denunciaron penalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a funcionarios de su área, porque consideran que fueron “reprimidos” durante la marcha contra la Ley Bases, el miércoles pasado, que finalizó con graves incidentes y 33 personas detenidas. Los legisladores pidieron que se investigue a la funcionaria por los posibles delitos de apremios ilegales, vejaciones, tormentos, lesiones graves, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público .

Los diputados que presentaron la denuncia son Carlos Castagneto, Carolina Yutrovic, Gabriela Pedrali, Eduardo Valdés, Luis Basterra, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Leopoldo Moreau, Andrea Freites, Gustavo Ramiro Fernández Patri y Ernesto Nader Alí. En la presentación, no solo responsabilizaron a Bullrich, sino también al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y al titular de la Prefectura Naval, Guillermo Giménez Pérez. La presentación se radicó ante el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del juez Ariel Lijo (candidato del Gobierno para la Corte Suprema) con la intervención del fiscal Ramiro González.

Los denunciantes afirmaron que buscaban ser “interlocutores con los manifestantes”, y destacaron que fueron víctimas de un “barrido” de Prefectura Naval y la Policía Federal sobre la avenida Entre Ríos “a empujones y golpes, provocando una reacción de quienes multitudinariamente se expresaban pacíficamente”.

Germán Martínez, presidente del bloque de UP, al hablar en la conferencia de prensa en la que se presentó la denuncia contra Bullrich Bloque UP

En la presentación judicial, los diputados remarcaron que gritaron “somos diputados nacionales” , por lo que “las fuerzas actuantes tenían cabal conocimiento de que frente a ellos se encontraba un grupo de representantes parlamentarios”.

“La respuesta que recibimos fueron más empujones y agresiones directas” , sostuvieron los diputados del bloque que conduce el santafesino Germán Martínez. “Recibimos de agentes de la Prefectura Naval descargas de gas sobre nuestros rostros”, añadieron, y marcaron también en su escrito que hubo un ”uso absolutamente desproporcionado y desmedido de gases lesivos” porque “la interacción con los funcionarios actuantes de las fuerzas federales se daba en un contexto no violento y de diálogo por parte de los diputados presentes”. Algunos de los legisladores sufrieron “lesiones graves”, se puntualizó en la denuncia.

Para denunciar a Bullrich, los diputados kirchneristas mencionaron que “todo indica” que lo que vivieron fue ”una acción deliberadamente dirigida de las fuerzas de seguridad” contra ellos, “que obedeció a una decisión política”. Plantearon que los dichos de la ministra prueban ese plan denunciado y citaron algunas de esas frases. “Los diputados se creen que tienen poder de decisión sobre las fuerzas de seguridad. Se paran adelante de las fuerzas de seguridad y les dicen ‘Soy diputado, papá'. ¿A mí qué me importa que sea diputado? La Constitución es muy clara, dice que cuando hay un diputado, la única forma de detenerlo es cuando hay in fraganti delito. Estaban en in fraganti delito, estaban encubriendo la violencia”, fue una de las frases de Bullrich que transcribieron en la denuncia.

“Los dichos de la ministra explican, sin duda, el accionar de la Prefectura Naval Argentina, que ‘bañó' de gases antimotines a diputados de la Nación, quienes se identificaron a viva voz y quienes manifestaban su voluntad de colaborar en la pacificación de la reunión”, subrayaron los diputados kirchneristas en su presentación.

Criticaron también el uso de armas no letales y la aplicación del protocolo antipiquetes. Y sostuvieron que el accionar de las fuerzas federales de seguridad “no respeta en lo más mínimo los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, ni los tratados de jerarquía constitucional, ni tratados aprobados por el Congreso de la Nación, y tampoco las inmunidades constitucionales de los diputados”.

