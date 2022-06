“Orgullo argentino”: Cristina Kirchner compartió un video con imágenes de artistas y figuras nacionales

La vicepresidenta Cristina Kirchner replicó este miércoles en sus redes sociales un nuevo video que subió el joven rapero Trueno con una de sus últimas canciones “Argentina”, en la que aparecen distintas figuras y personalidades del país, como Andrés Calamaro, Nicki Nicole, Rodrigo de Paul, Sergio “Kun Aguero, L-Gante, y Nathy Peluso.

La exmandataria compartió el video en una de sus historias de Instagram con la frase “orgullo argentino” y con el ícono de la bandera nacional. “Argentina” forma parte del disco “Bien o Mal”, que Trueno lanzó en mayo. La canción aborda distintos momentos de la historia como la guerra de Malvinas, la dictadura militar y hasta el caso de Santiago Maldonado.

Cristina Kirchner compartió un video con figuras y personalidades el país

En el video, las distintas figuras que participan se pasan un mate mientras de fondo se escucha la canción interpretada por Trueno y Nathy Peluso. El “Papu” Gómez, NTiago PZK, Klan, Bhavi, Martín “Coscu” Pérez Disalvo, “El Chino” Maidana, Cazzu, Catriel, Duki, Dante Spinetta, y Stuart son otras de las figuras que aparecen en la pieza audiovisual.

No es la primera vez que Cristina Kirchner difunde la canción “Argentina”. Ya la había utilizado el 25 de mayo para musicalizar un video homenaje a Néstor Kirchner al cumplirse un nuevo aniversario de su asunción en la presidencia en 2003. Entonces, además de discursos del expresidente, introdujo algunos fragmentos de su letra.

Cristina Kircher ya había utilizado la canción para un homenaje a Néstor Kirchner. Tomás Cuesta - LA NACION

“Mi Argentina querida es la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. La nave bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa’ caminar por ahí”, dice una de las estrofas. Y sobre el final señala: “Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a Tierra del Fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las Isla’ me cantan tango, siempre fueron y son nuestras”.

Trueno

Con 20 años, Mateo Palacios (Trueno) es una de las figuras más relevantes de la música urbana que dio la Argentina en los últimos dos años. Como publicó LA NACION, es dueño también de un sello característico que parece tener su caminito al costado de las tendencias. En sus canciones podrá coquetear con el trap, con el reggaetón y con otros ritmos que hoy son tendencia, pero siempre con base en el hip hop clásico, con el que se crió.

El año pasado realizó una seguidilla de conciertos en el Gran Rex que mostró la solidez de su propuesta musical. Con ellos despidió su anterior disco “Atrevido”, un título bien autorreferencial, en plena consonancia con lo que el hip hip exige.

Trueno afirma que prefiere la música que transmita algo. Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Siempre trato de estar abierto a mis propias ideas y no censurarme. Lo único que tenés que saber es que mi etiqueta es el hip hop. Obviamente respeto a todo artista y productor, a todo género, pero a mí lo que no me gusta es la música de plástico, que no te dice nada. A mí me gusta que transmita algo, que necesite descargar algo”, afirmó a este medio en 2021.

La letra completa de “Argentina”

La fuerza de Argentina ta caminando a mi lado,

baby, no estoy solo.

Los golpes de la vida ya me tienen preparado,

ready para todo.

Los wachos de la esquina

son soldados caminando por arena y lodo.

Circula adrenalina

por un pueblo destrozado con los sueños de oro.

Somos los culpables de que tiemble el universo.

De Saavedra a Corrientes, toda mi memoria de frente,

quiero que me choque toda esa gente.

“Piano Bar” en los auriculares

ya son años laburando en el extranjero

a donde voy digo que te quiero.

Desde que me fui me ha pasado tanto

Y te aseguro que la fuerza de Argentina

‘tá caminando a mi lado.

Buenos Aires,

sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera.

Cómo extraño la rutina de tener que acostumbrarme

al ruido en la vereda.

Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera

cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad

del quilombo

a la sangre de la tierra no la compran con quilates.

Hago que todo’ los políticos estén tenso’

la puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos

bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo

la fuerza de Argentina ‘tá caminando a mi lado.

Argentina, si quisiera

olvidarte, no pudiera.

Mi Argentina querida es la tierra donde nací

sangre de cóndor andino, de puma y de coatí.

La nave bajan en Córdoba preguntando por mí

Jujuy me dio los zapatos pa’ caminar por ahí.

Por Catamarca duermo, en Neuquén me levanto y

tengo una Santa Fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto.

Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto

Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto.

Estoy hablando con Santiago del Estero

Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron

de Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia

soy la flora de La Pampa, la bandera, el sol y el cielo.

Solo sé lo que el viento me cuenta, malos climas

Buenos Aires, sale el sol en la tormenta.

Las Corrientes Entre Ríos se conectan

indio que no se salta las misiones, me representa.

El Río Negro por la tinta de mi imprenta

entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta.

Bajo a Tierra del Fuego y tengo el fin del mundo cerca

las Islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras.