En medio de las internas en el Frente de Todos tras el voto argentino en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el presidente del Parlasur, Oscar Laborde, opinó sobre el silencio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Si no se expresó, es porque lo debe avalar. Es muy capcioso decir que como no se expresó, está en contra. ¿Eso quiere decir que de todas las medidas que tomó Alberto Fernández y no se expresó, Cristina está en contra?", razonó Laborde en diálogo con el programa "Antes y Después", en La Once Diez. Referente del oficialismo, asumió el año pasado al frente del Parlasur, uno de los enclaves de la región donde el kirchnerismo ha hecho oír su voz en defensa de Venezuela.

El Gobierno votó esta semana en apoyo a la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que condena las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Venezuela, recopiladas en el informe de la exmandataria chilena Michelle Bachelet. Esa condena derivó en la renuncia de Alicia Castro, ex embajadora en Caracas, afín a Cristina Kirchner, a su puesto aún pendiente como embajadora argentina en la Federación Rusa.

La salida de Castro, cuyo pliego estaba congelado por las diferencias con el Gobierno, y las reacciones de otros dirigentes afines a Maduro como el expiquetero Luis D'Elía acentuaron las diferencias entre el albertismo y el kirchnerismo duro con respecto al vínculo con Venezuela. Cristina Kirchner no se expresó al respecto hasta el momento. Al respecto, Laborde sostuvo: "Hay un montón de hechos sobre los que Cristina no se expresó y está de acuerdo. Ella acompaña lo que decide el gobierno nacional [...] Más que supongo que Cristina está de acuerdo con eso".

En ese sentido agregó: "Alberto Fernández siempre estuvo de acuerdo con el informe de Bachelet. Cuando visitó el Parlasur, dijo que estaba de acuerdo. Ni siquiera se puede decir que cambió de posición".

"Hay irregularidades en el tratamiento de los derechos humanos en Venezuela", sostuvo Laborde, y agregó: "Hay que citar a Michelle Bachelet al Parlasur, como ya lo he hecho, y escucharla detenidamente".

Sobre las críticas de Castro a la política internacional argentina, dijo que no coincide con la postura de la dirigente, pero destacó que "tiene todo el derecho a tomar la opinión que le parezca".

