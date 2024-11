Oscar Parrilli advirtió que con el fallo de Vialidad buscan “proscribir y meterla presa a Cristina”

El próximo miércoles se conocerá el fallo de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la Causa Vialidad, por la que la expresidenta Cristina Kirchner ya fue condenada en juicio oral a seis años de prisión. Ante esto, un senador cercano suyo, Oscar Parrilli, advirtió este sábado que “de acá a fin de año intentarán meterla presa” a la extitular del Senado para que no pueda ser candidata en las elecciones legislativas de 2025.

Al ser consultado sobre si la exmandataria piensa ser candidata el año que viene -ya que activó varias recorridas en la provincia de Buenos Aires con discursos políticos- Parrilli se limitó a decir: “Si Cristina va a ser candidata, es algo que va a decidir ella, lo comunicará como corresponde. No soy su vocero ni su intérprete”.

En tanto, respecto al inminente fallo de la Cámara de Casación para el 13 de noviembre, el senador indicó: “Estamos en vista de una confirmación segura del fallo, va a salir condenatorio y no descartamos que el macrismo, junto con los grupos económicos y medios, intente proscribirla, hacer que la Corte antes de diciembre confirme el fallo, sacar la ley de Ficha Limpia, y meterla presa a Cristina de acá a fin de año, no se si lo van a lograr pero lo están intentando”.

Oscar Parrilli Fabián Marelli

En diálogo con AM750, aseguró que en el juicio no se comprobó la existencia de delito, algo que la expresidenta insistió durante todo el proceso. En 2022 la Justicia condenó a seis años de prisión por el delito de defraudación a la administración pública en el marco de obras públicas viales en Santa Cruz. “Se demostró la falsedad de la acusación, que las obras fueron realizadas, que no hubo sobreprecios, que se licitó, todo lo que se la acusó no existía. Se la condenó por una comunicación telefónica entre [José] López y [Lázaro] Báez. No estamos frente a un fallo judicial, estamos frente a una decisión política”, subrayó.

Y agregó: “En esa causa es imposible condenar a CFK porque no se comprobó la existencia del delito. Hay que condenar esta atrocidad jurídica que vamos a ver cuando estos personajes sumisos condenen a Cristina el próximo miércoles”.

“Golpe de Estado”

En otro tramo de la entrevista, Parrilli habló de las candidaturas del gobierno de Javier Milei para la Corte Suprema: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. “Desconozco si las autoridades del bloque (UP) están llevando adelante alguna negociación por los cambios en la Corte. Nosotros buscamos tener una Corte que realmente sea independiente de los partidos políticos y de los grupos económicos y factores de poder en Argentina, con paridad de género y representación regional”, analizó.

“Hoy lo que tenemos es un atrofio de supuesta Corte, son funcionarios privilegiados y monárquicos, no pagan impuestos. Lo que tenemos no es una Corte de Justicia, tenemos una feria administrativa de privilegios que somete a los argentinos a sus intereses personales”, aseveró luego.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Lijo y García Mansilla sean nombrados por decreto, el senador sentenció: “Ya lo hizo [Mauricio] Macri, sería un golpe de Estado”.

Las elecciones legislativas, en la mira

Tras ser proclamada presidenta del PJ, la exvice protagonizó algunas recorridas por la provincia de Buenos Aires. Tras haber visitado una fábrica pyme en Avellaneda la semana pasada, el jueves realizó una doble visita a Lomas de Zamora y Lanús, donde se la vio junto a trabajadores y militantes de la UTEP, la agrupación que lidera Juan Grabois.

Cristina Fernández de Kirchner Prensa CFK

Cristina Kirchner persiste en su objetivo de recorrer el distrito que gobierna Axel Kicillof, con quien el kirchnerismo mantiene un enfrentamiento interno. Tal como publicó LA NACION, la expresidenta entiende que la provincia de Buenos Aires será clave en la reconstrucción del PJ y por eso se proyecta con mayor protagonismo hacia las elecciones legislativas de 2025.

LA NACION