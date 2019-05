Oscar Parrilli: "Los funcionarios de Cambiemos deberían estar presos"

El exsecretario General de la Presidencia cargó contra Cambiemos Crédito: Ricardo Pristupluk

16 de mayo de 2019 • 12:49

Oscar Parrilli cargó contra el gobierno de Cambiemos, al que acusó de encabezar una intensa persecución política contra las fuerzas de la oposición y de atentar contra la independencia del Poder Judicial.

"Si hay algún funcionario nuestro que tendría que estar preso, entonces los de Cambiemos deberían estar en Guantánamo", aseveró el exsecretario General de Cristina Kirchner en diálogo con El Destape.

En este contexto, afirmó que los "ataques" contra la expresidenta ya "han superado todos los límites". "Ella ha soportado todos los ataques y difamaciones con dignidad -sostuvo-. "Este gobierno ha demostrado que tiene violencia con lo de Florencia Kirchner ".

Además, desestimó las versiones de que el kirchnerismo va a instaurar un "ministerio de la venganza" en caso de que Cristina asuma un tercer mandato. "Nunca el peronismo tuvo ministerio de la venganza ni lo va a tener. Ellos son así. Es el espejo revertido, creen que nosotros vamos a hacer lo mismo", agregó.

Según Parrilli, el Gobierno lleva adelante "una clara persecución" de los líderes opositores. "No solo inventan difamaciones, sino que pretenden condenar a personas sin pruebas -señaló-. Todo lo que se inventó es una absoluta mentira. La Corte [Suprema] ha puesto las cosas en su lugar".

Sobre la cumbre del peronismo que se celebró, dijo que "Cristina fue recibida con mucho afecto por gobernadores y dirigentes sindicales" y no descartó que se sumen más gobernadores a su armado. "Esta alianza no es solamente para ganar las elecciones sino para gobernar la Argentina. Va a ser difícil recuperar los derechos perdidos y poner la Argentina de pie. No hay que tener vanidades, sino buscar a los candidatos que nos ayuden. Ella va a estar dispuesta a estar en el lugar en el que tenga que estar", cerró.