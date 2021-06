“Oscura”: la respuesta de la diputada Claudia Najul a Carla Vizzotti

“La única obsesión que tenemos es salir de la pandemia”. Así respondió la diputada de Juntos por el Cambio Claudia Najul a los dichos de esta mañana de la ministra de Salud Carla Vizzotti, que pidió “a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y la obsesión que tienen con Pfizer”.

La diputada Najul tildó de “oscura” la operatoria de adquisición de vacunas y exigió “explicaciones certeras, sin contradicciones”.

La nueva contienda por las vacunas estadounidenses se originó tras conocerse, a raíz de una pregunta de la diputada al director del Fondo Covax, Santiago Cornejo, que el gobierno argentino rechazó las dosis de Pfizer puestas a disposición a través de esta iniciativa.

“El Gobierno podría haber resuelto el problema de las vacunas con transparencia y comunicando efectivamente qué pasó en las negociaciones. Pero deciden no hacerlo. Lo que sucedió es más grave que el costo que pagan exponiendo a sus funcionarios a improvisar y contradecirse”, dijo la diputada en su cuenta de Twitter, e inició una seguidilla de tuits en los que cuestionó no solo a la ministra, sino también al exministro de Salud Ginés González García y al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que mañana presentará su informe de gestión en el Senado.

“La ultima contradicción la acaba de dar Santiago Cafiero, que se le entiende clarito cuando habla: para no gastar dólares, compró menos vacunas; unos meses después tenemos más fallecidos y la economía deteriorada. Muy efectiva la política de recortar en vacunas pero encerrarnos”, dijo Najul.

“Las reacciones de Carla Vizzotti y Ginés González García (que está más en los medios ahora que cuando era ministro) frente al escándalo no aclaran nada. Desmienten, se enojan y siguen sin decir concretamente por qué no trajeron vacunas de Pfizer directamente ni a través de Covax”, cuestionó Najul, y sostuvo que toda la operatoria de adquisición de vacunas fue “oscura y a espaldas de la sociedad”.

A su vez, la diputada puntualizó que desde el Congreso estuvieron “siempre a disposición para sancionar las leyes necesarias, acompañar las medidas pertinentes y generar las condiciones para que las negociaciones por las vacunas se materialicen”.

“Señora ministra créame que la única ‘obsesión’ que tenemos es salir de esta pandemia y levantar al país, ojalá usted también la compartiera. Inviertan energías en gestionar bien y dar explicaciones certeras a la gente, sin confusiones, sin contradicciones”, finalizó.

Esta mañana, la ministra de Salud, con la voz entrecortada, sostuvo: “No puede volver a suceder, en el medio hay gente. Si nosotros no podemos ver esto, no podemos ser dirigentes políticos dignos de estar en este lugar. Me enoja, me angustia, y me da mucha impotencia. Es falso que la Argentina rechazó una vacuna y que no quiere comprar Pfizer, o que no esté trabajando para comprarla. ¡Qué país va a decir que no a una vacuna!”.

LA NACION