"Si Macri cree que yo soy duro es porque todavía no conoce a los pilotos". El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ( APLA), Pablo Biro, le contestó así al presidente Mauricio Macri , quien ayer criticó a varios líderes sindicales, incluido Biro, Hugo Moyano (Camioneros) y Sergio Palazzo (Asociación Bancaria).

"Si quieren entregar los cielos argentinos, nos van a tener que matar, van a tener que tirarnos con herramientas más fuertes", lanzó Biro. "No vamos a bajar ninguna bandera ni vamos a dejar de dar ninguna pelea. Vamos a usar todas las herramientas jurídicas y sindicales... Vamos a llevar la pelea con nuestra máxima energía", agregó.

En diálogo con la radio FM Futuröck, Biro dijo: "No sé si vamos a ganar la pelea, pero vamos a dejar el cuero en el camino".

El mandatario cargó ayer contra Biro, Moyano y Palazzo: dijo que son "prepotentes" y que "no entienden el cambio" de su Gobierno. "Hay un 90 y pico por ciento de los argentinos que aún todavía no vuelan con frecuencia. ¿Por qué tienen que pagarle a Biro todos su privilegios e ineficiencias, que cuestan miles de millones de pesos por mes? Hoy, Aerolíneas Argentinas les sigue costando más de 2000 millones de pesos por mes a los argentinos que no vuelan", aseveró Macri.

Biro consideró que la administración de Macri es "horrible". Planteó: "Debe ser feo liderar el país y no tener nada bueno para mostrar. ¿Qué va a decir, 'Hice todo mal y no pegué una'? Es lógico que salga a atacar a los sindicalistas".

"Es tentador para Macri decir que no pudo hacer nada bien porque los sindicalistas se lo impedimos", concluyó.

Los líderes sindicales mencionados por Macri tienen afinidad con el kirchnerismo. Alberto Fernández y Cristina Kirchner almorzaron con Moyano en la sede de La Bancaria hace un mes y Biro pertenece al sector moyanista de la CGT .