Pablo Yedlin: “No vamos a estar cambiando leyes cada vez que un laboratorio no firma algo”

El presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, dijo hoy que Pfizer es una empresa “amiga” de la Argentina, y que la relación es “excelente”, aunque aclaró: “No vamos a estar cambiando leyes cada vez que un laboratorio no firma algo”.

“Pfizer es un laboratorio amigo de la Argentina”, sostuvo el diputado esta mañana en declaraciones a radio Metro 95.1. “Hemos tenido siempre una relación excelente con ese laboratorio, 600 argentinos trabajan allá y participamos en la fase 3 de la investigación”, afirmó.

“El problema que hemos tenido es legal, la ley argentina no les permite a ellos contratar con nosotros”, siguió Yedlin.

El funcionario se refirió a la intervención del gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, en el marco de la reunión con los laboratorios celebrada ayer en el Congreso. “Pfizer dejó en claro que no ha habido ningún pedido de retorno, ningún intermediario, que tampoco rechazamos las vacunas y que Argentina sigue tratando de contratar con esa vacuna”, afirmó Yedlin.

A su vez, dijo: “Estamos dispuestos a dar las discusiones y hacer los cambios que hagan falta para a conseguir la mayor cantidad posible de vacunas” pero advirtió que “hay que tener mucho cuidado en cambiar las leyes”.

“La ley que tenemos sirve; hay que tener mucho cuidado en cambiarlas, porque uno puede cambiar la ley para un laboratorio pero empeorarla para otro”, sostuvo.

Avanza la pandemia y los gobiernos buscan garantizarse las vacunas para acelerar los procesos de inoculación

“Sacar algunos conceptos de la ley es complicado, porque estaríamos diciendo que aunque los laboratorios fueran negligentes, nosotros pagaríamos igual las indemnizaciones. No nos negamos a nada, pero lo ponemos en el marco de un país serio, no vamos a estar cambiando leyes cada vez que un laboratorio no firma algo”, indicó.

“Al no haber cerrado el contrato hemos perdido algunas vacunas que son muy buenas”, admitió el diputado, pero sostuvo que “hasta ahora Pfizer no ha podido cumplir el porcentaje de vacunas contratadas con los países” con los que firmó contratos.

Anunció además que “las negociaciones con Johnson y Johnson están muy avanzadas”.

Télam

