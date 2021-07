Pablo Yedlin y la demora en las negociaciones: “Pfizer Argentina tiene responsabilidad en esto”

El titular de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, responsabilizó hoy a Pfizer Argentina por parte del fracaso de las primeras negociaciones con la empresa norteamericana para proveer al país de vacunas contra el Covid-19.

“Nunca quisimos hacer una ley para que no se pudiera contratar a un laboratorio”, dijo el legislador a Radio La Red, sobre la ley de vacunas promulgada el año pasado en el Congreso, cuyos términos fueron un obstáculo para que el laboratorio estadounidense le vendiera a la Argentina su vacuna.

La ley, que la semana pasada fue modificada por el DNU presidencial para facilitar las negociaciones con ese laboratorio ante la necesidad de vacunar a menores con comorbilidades, en su momento tuvo el consenso del oficialismo y la oposición.

“Sería interesante que Pfizer Argentina les explicara a ustedes cómo fue. Nunca nos advirtió, y hubo muchas instancias en la que pudo haberlo hecho. Pero jamás nos dijo ´guarda que esta ley así como está saliendo no nos va a servir´”, explicó Yedlin.

“Pfizer Argentina estaba convencida de que así como salía [la ley], iba a servir. No hicimos una ley mezquina, sino una para conseguir la unanimidad en las cámaras” y aclaró que las exigencias apuntaban, entre otras cosas, a que la Argentina “pagaba las indemnizaciones, pero si [el laboratorio] no eran negligente o fraudulento”.

“Sé que estamos en un mundo muy cambiante, pero Pfizer Argentina tiene una responsabilidad en esto, porque el que dice ´no´ es Pfizer Norteamérica, porque Pfizer Argentina estaba convencida que la ley era suficiente”, aseguró.

“Hoy ya sabemos que no hay grandes problemas por fraude o indemnización por las vacunas en el mundo. Hicimos una ley en el consenso de todos los bloques y lamentablemente, y posiblemente, ese exceso de cautela hizo que los laboratorios norteamericanos no hayan querido o podido firmar contratos con nosotros”, se justificó.

Además, se refirió al bloqueo del tratamiento del proyecto de ley de la oposición que buscaba cambiar la ley de vacunas para facilitar las negociaciones, modificación que horas más tarde se dio por el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Alberto Fernández.

“El otro día, lo que pasó la semana en el Congreso con la propuesta de ley de la oposición, es que tampoco servía. El DNU es más extenso que una palabra, se nota que las negociaciones con la empresa eran un poco más complejas que el cambio de la palabra ´negligencia´”, explicó sobre lo que fue un escándalo.

El argumento de Yedlin había sido que había que esperar a que avanzaran las negociaciones entre Nación y Pfizer, ante el pedido desesperado de padres de menores con comorbilidades que se encuentran desde hace más de un año recluidos para no enfermarse.

Por otra parte, dijo que la idea de la ley de vacunas del año pasado “sí sirvió para muchas otras empresas” lo que originó el ingreso de vacunas al país. Ante el comentario de Luis Novaresio, quien dijo que “si se hubiera cambiado en ese momento habrían llegado más vacunas y más gente se habría salvado”, explicó que no habrían sido un gran número de dosis.

“Eso es contrafáctico, porque Pfizer, en ese momento, su mayor producción la dio a Europa y Estados Unidos, muy pocas a Latinoamérica. Sí es cierto que hubo momentos en que no hubo las vacunas suficientes en la Argentina. ¿Hubieran podido servir [las de Pfizer] para no tener ese gap? Si me guío por las que entregaron a Chile... no, no hubieran sido muchas más”.

