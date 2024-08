Pablo Zurro aseguró Alberto Fernández debe ir preso por “golpeador”

Escuchar

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, apuntó contra Alberto Fernández días después de que se conocieran los detalles de las declaraciones de Fabiola Yañez sobre las agresiones físicas y verbales que recibió de parte del expresidente, lo acusó de ser un “golpeador” y pidió “que vaya en cana”.

“Nosotros no nos podemos hacer cargo de un golpeador. Todo aquel que tenga una condena por maltrato que vaya preso ”, expresó en diálogo con Splendid.

Así, el funcionario aprovechó para cuestionar otras condenas a personajes del arco político, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el expresidente Mauricio Macri. “También, todo aquel que tenga condenas por robo, como Caputo y Macri, que vayan preso. Como fue con [Amado] Boudou por el uso del helicóptero, a este ‘casta’ le tendrían que hacer una por el uso del avión”, agregó.

Pablo Zurro junto a Cristina Kirchner. Twitter @pjzurro

Por otro lado, Zurro destacó la figura de Cristina Kirchner, ratificó que “su única líder es ella” y se refirió a la gestión de Fernández al frente del país: “Es vergonzoso lo que pasó. Vino el Gobierno y no solo hizo la fiestita, sino que fue un desastre. Pero nuestro querido gobernador (por Axel Kicillof), los equipos de salud y los intendentes nos matamos para que el pueblo no tenga tantas muertes, y efectivamente no tuvo. Ahora lo mirás al pajero este de Alberto y vuelve a hacer lo mismo pero potenciado, es una vergüenza ”.

Al mismo tiempo, le quitó responsabilidad a la expresidenta sobre la elección de Fernández para encabezar la fórmula de Unión por la Patria (UP) en 2019, y justificó que sólo se trató de una “necesidad del contexto para sacar a Macri”. “¿Cómo iba a saber lo que hizo Alberto? Ella explicó que no pudo ir porque sabía lo que le iba a hacer la justicia, pero se fue con una plaza llena”, detalló.

“Todo el mundo sabe que yo soy ultra kirchnerista pero no soy fanático, solo un militante inquebrantable”, agregó, antes de referirse al atentado que sufrió la entonces vicepresidenta el 1° de septiembre de 2022. “No mataron a una vice porque el tiro no salió. Los argentinos, como bien expresó ella, queremos saber quién está atrás y quién lo financió”, marcó e ironizó: “Los cabeza de termo que están adelante son mano de obra. ¿Ahora resulta que lo hizo él, lo armó él, la plata fue de él? Es un mago [Fernando] Sabag Montiel”.

Y consideró: “Pasamos 12 años de gloria con Cristina. Es obvio, ¿a quién iban a atacar?”.

Pablo Zurro defendió a Cristina Kirchner. Captura de video

Al ser cuestionado sobre el juicio por abuso que enfrenta el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, Zurro consideró que es algo que “tiene que determinar la Justicia”. “No sé el grado de avance que tiene la causa. Si Espinoza si es culpable lo voy a condenar igual que a Alberto, yo soy un tipo honesto”, ratificó.

Finalmente, apuntó contra el gobierno del presidente Javier Milei y cuestionó a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a un grupo de represores detenidos en el penal de Ezeiza. “En este contexto, si se levantara [Raúl] Alfonsín los mataría. ¿Quién le hace juicio a las Juntas? Alfonsín. A los hijos de puta que fueron a ver a los asesinos a la cárcel hay que echarlos”, lanzó y cerró: “En el medio, [Victoria] Villarruel dijo que no pudo velar a su padre por la pandemia. Tenés razón Villarruel, que triste no poder velar a tu padre. A nuestros compañeros y amigos los asesinaron y no sabemos ni dónde están”.

