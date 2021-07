Para Amado Boudou, el caso Ciccone se “armó” con un objetivo específico

Amado Boudou explicó que todavía no sabe cuándo quedará en libertad condicional. El exvicepresidente dijo en declaraciones a Jorge Rial que este miércoles será “evaluado por un comité interdisciplinario”, tal como publicó LA NACION. Saldrá de ese comité la decisión final.

En la entrevista, Boudou consideró que el Caso Ciccone, por el que lo condenaron e inhabilitaron a ejercer cargos públicos, fue “armado” para que no llegara al poder Daniel Scioli y para “sostener a Mauricio Macri”.

“Fue para implementar una política en contra de la Argentina”, dijo el exvicepresidente. “El que me condenó, [el camarista Pablo] Bertuzzi se agarró a la silla y no quiso ir al Senado para que no agarren su pliego”, afirmó.

Boudou consiguió que la Cámara de Casación acelerara la ejecución de la pena, tras tomar en cuenta talleres que hizo estando preso. Se encuentra, por ahora, cumpliendo prisión domiciliaria. Pero en “los próximos días”, tal lo dicho por él mismo, estará en libertad condicional.

El exvicepresidente elogió a Cristina Kirchner y consideró que tanto ella como él fueron parte de una “persecución” que incluyó además a empresarios afines al kirchnerismo “como Cristóbal López y Gerardo Ferreyra: a ellos los detuvieron para sacarles sus empresas”, dijo.

“Los detenían para quebrarlos. Y no sólo estábamos detenidos: nos escuchaban, escuchaban a nuestras visitas, hacían un seguimiento a los que nos venían a ver”, denunció el exvicepresidente.

