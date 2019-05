Feinmann: "Vimos una Cristina en modo Heidi pero la gente grande no cambia"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2019 • 13:29

Cristina Kirchner presentó Sinceramente anoche en la Feria del Libro y Eduardo Feinmann no dejó pasar la oportunidad de analizar el encuentro.

En el Noticiero de A24, el periodista sostuvo que se vio una versión edulcorada de la exmandataria.

"Yo vi a una Cristina Fernández de Kirchner en modo Heidi -dijo, en referencia al personaje de ficción infantil reconocido por su inocencia y amabilidad.

"Yo la vi en modo 'no quiero ofender a nadie', en modo 'presentación de libro' y en modo 'bajo un cambio porque me lo pidieron'. ¿Vos sabés una cosa? Ella es una mujer grande. Y la gente grande no cambia", dijo.

También se burló del número de exfuncionarios que no pudieron asistir al acto por estar encarcelados. "Alguien escribió en Twitter y me pareció fantástica la frase. En la presentación del libro, con ella ahí en el escenario central, entre los 1000 [asistentes], estaban todos, solo faltaban los de Ezeiza y los de Marcos Paz. Los [Amado] Boudou, los [Julio] De Vido, los [Ricardo] Jaime", dijo el periodista.

Además, hizo referencia a los elogios de la actual senadora al gobierno de Donald Trump : "Muy impresionante porque le hace un mimo a Trump. Trump acaba de llamar hace un día a [Mauricio] Macri dándole todo su apoyo en un mensaje de 'te llamo a vos porque no quiero que vuelva Cristina y el populismo'".