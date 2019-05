Para el Gobierno, la Corte y un sector del PJ buscan "tranquilizar" a Cristina

El ministro Garavano fue uno de los voceros del descontento del Gobierno con la resolución de la Corte

"La Corte presiona al Tribunal. Nosotros también. El juicio tiene que empezar sí o sí". La sinceridad de uno de principales referentes judiciales del Gobierno explica a las claras la reacción de la Casa Rosada luego del sorpresivo pedido de la Corte Suprema al Tribunal Oral Federal número 2 para que le envíe el expediente de la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas al empresario Lázaro Báez , y que compromete a la expresidenta Cristina Kirchner .

La idea -transmitida por el presidente Mauricio Macri ; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y distintos ministros y funcionarios, y plasmada en escritos de la Oficina Anticorrupción y la UIF- fue la de asociar el fallo de la Corte con una "percepción de impunidad" para la expresidenta por parte de la opinión pública. Y dejar en claro que el Gobierno hará lo que esté a su alcance para evitarlo. "No sabíamos de este tema, y por el momento no hay contactos. No queremos que se dilate el juicio oral, esto colabora para que la gente no crea más en los jueces", afirman cerca del ministro de Justicia, Germán Garavano .

Más allá de acordar con el pedido del fiscal Diego Luciani para que el juicio no se dilate, en el Gobierno asumen la jugada de la Corte como "una más" desde que la pelea franca entre el presidente Carlos Rosenkrantz y su antecesor en el cargo, Ricardo Lorenzetti , se tradujo en fallos desfavorables para la Casa Rosada.

"Corte populista"

No en vano, el Presidente suele referirse -como lo hizo en las últimas horas- ante sus íntimos a "la Corte populista" cuando recuerda fallos recientes como el de marzo, cuando decretó la inconstitucionalidad del pago del Impuesto a las Ganancias para los jubilados, incluso en los casos en que perciben beneficios de privilegio.

Según funcionarios que comparten con él el día a día de la gestión, el Presidente no preveía una jugada para "beneficiar a Cristina", como lo califican a su lado, pero la desconfianza presidencial en la "mayoría peronista" del tribunal que componen Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda está en uno de sus puntos más elevados.

Desde la denominada mesa judicial que rodea al Presidente sospechan del peronista Sergio Massa -su relación con Macri pasa por uno de sus peores momentos- y de su "relación" con Lorenzetti y el también peronista Rosatti. "Quieren transmitirle a Cristina que el PJ federal no la va a perseguir si llegan al poder", afirmó uno de los principales consultores de Macri en materia judicial, que define el fallo como "un mamarracho judicial y político".

Otro funcionario se asombraba porque "esto nunca pasó, ni en la época de Carlos Menem la Corte pedía una revisión antes del inicio de un juicio oral". Desde el Gobierno pedirán, como se hizo esta mañana a través de la OA y la UIF, que el juicio no se dilate, y atacarán al "tridente peronista" del máximo tribunal, como lo definió uno de los amigos del Presidente.