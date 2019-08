Macri analizó el tema del escrutinio en la reunión de gabinete de hoy

Jaime Rosemberg SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 13:17

El presidente Mauricio Macri y su gabinete analizaron hoy en la reunión matinal de ministros las denuncias sobre eventuales irregularidades en la transmisión de los datos de los comicios del domingo formuladas por la oposición. Luego del cónclave, en el que el vicejefe de gabinete Andrés Ibarra expuso sobre las condiciones generales del escrutinio y las medidas que se tomaron, funcionarios del oficialismo afirmaron que la intención del kirchnerismo es "embarrar la cancha" y que hay "cero posibilidad" de fraude en las primarias que oficializarán las candidaturas para las generales de octubre.

"Con esta insistencia, o hay mala fe o se está abriendo el paraguas. Se está hablando de la transmisión de los datos, no del escrutinio, nadie objeta eso. Hay veedores en los lugares donde se van a recibir los telegramas (.) hay una intención deliberada de embarrar esto, que no es más que la transmisión del voto", dijo el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. "Cero posibilidad que el Gobierno haga las porquerías que en otras ocasiones hemos conocido. No hacemos eso, no va a pasar", complementó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, que también participó de la reunión de gabinete y la conferencia de prensa posterior.

"Entre ellos y nosotros hay categorías morales. Nosotros no hacemos eso, hemos hecho de la transparencia un valor moral de nuestra gestión. No hacemos lo que se hacía antes", afirmó Finocchiaro, en otro intento de diferenciación con el kirchnerismo. "Vamos a tener los resultados electorales más rápido que en el pasado", dijo Pinedo. En las últimas horas, y ante el pedido de la Cámara Nacional Electoral, el Gobierno entregó a los partidos de la oposición el software que se utilizará en el escrutinio provisorio, a cargo de la empresa Smartmatic.

El operativo para las elecciones del domingo está en marcha Crédito: Santiago Hafford

"La Cámara Nacional Electoral le dijo al Gobierno que busque un mecanismo de transmisión directa de los datos de las escuelas al centro de cómputos. Hicimos eso, y eso hará que el escrutinio provisorio va a ser más rápido. No se van a perder datos en el camino", afirmó Pinedo.

Durante la conferencia, Pinedo retomó el pedido que Macri hizo a los jóvenes con quienes se encontró en Casa Rosada, a quienes alentó a que vayan a votar. "Los chicos tienen derecho al voto, es importante que lo ejerzan. Va a ser un lindo día, va a permitir más afluencia en las urnas", contestó Pinedo ante una pregunta de LA NACION.

En relación a cuanto puede influir la situación económica en el resultado de las PASO, ambos fueron enfáticos. "No hay dudas de que hay un momento difícil, hubo una tragedia económica que fue la devaluación (.) pero estamos haciendo lo que hay que hacer para salir", contestó Pinedo. "Para el gobierno anterior la pobreza era invisible, teníamos menos pobres que Alemania. Hoy la enfrentamos, porque le queremos ganar a la pobreza para siempre", enfatizó Finocchiaro.